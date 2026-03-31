Виртуозите Юлиан Рахлин и Найден Тодоров партнират на Софийската филхармония

На 2 април Софийската филхармония излиза на сцената на зала "България" в компанията на двама забележителни музиканти - цигуларят Юлиан Рахлин и маестро Найден Тодоров.

Програмата обединява Менделсоновия Концерт за цигулка – символ на романтична елегантност и виртуозност – и Симфония №8 на Дворжак, която носи ярка енергия и бохемски колорит.

Концертът за цигулка и оркестър в ми минор, оп. 64 на Феликс Менделсон Бартолди е един от най-обичаните и изпълнявани цигулкови концерти в света. Лиричен и драматичен, елегантен и страстен, той ще ни преведе в романтичната атмосфера на една красива епоха.

Втората част на вечерта е озарена от Осмата симфония на Антонин Дворжак – произведение, което носи радостта от живота и природата. Създадена през 1889 г., симфонията е пропита от бохемския дух и народнославянска интонация, от ведрост и светъл оптимизъм. Често определяна като „буколична“, тя е музикален портрет на хармонията между човека и света – искрена, жизнена и дълбоко човешка.

Солист на вечерта е Юлиан Рахлин – музикант с изключителна международна кариера, когото критиката описва като „виртуоз със сърце“. Световно признат като цигулар и диригент, Рахлин е артист с широк творчески хоризонт – от класическия репертоар до съвременната музика и междужанровите проекти. Неговото присъствие на сцената обещава интерпретация, разкриваща разпознавем стил и силно личен почерк.

На диригентския пулт ще бъде Найден Тодоров, чиято интерпретаторска чувствителност и драматургично мислене превръщат подобни програми в цялостно художествено преживяване.

Билети са налични на касата на зала „България“ и в Ивентим.





