Виртуозите Юлиан Рахлин и Найден Тодоров партнират на Софийската филхармония
На 2 април Софийската филхармония излиза на сцената на зала "България" в компанията на двама забележителни музиканти - цигуларят Юлиан Рахлин и маестр...
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На 2 април Софийската филхармония излиза на сцената на зала "България" в компанията на двама забележителни музиканти - цигуларят Юлиан Рахлин и маестр...
В програмата на събитията са включени произведения на Моцарт
Юлиан Рахлин радва с музикално пиршество в дует със Сара Макелрави