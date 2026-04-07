Световноизвестният виолончелист Николас Алщед прави своя дебют в София

Софийската филхармония продължава традицията да среща българската публика с най-популярните имена от класическата сцена. На 9 април, четвъртък, от 19:00 ч. в зала „България“ почитателите на виолончелото ще имат уникалната възможност да станат свидетели на изключителен концерт с участието на световноизвестния виолончелист Николас Алщед и легендарния български диригент Емил Табаков.

Програмата включва две ключови произведения от симфоничната класика:

- Сергей Прокофиев – Симфония-концертанте за виолончело и оркестър в ми минор, оп. 125

Това е едно от последните творби на Прокофиев, написана в края на живота му. Произведението съчетава виртуозността на солистичната партия с драматизма на оркестровата част и предлага незабравим диалог между виолончелото и оркестъра. В нея се усеща както характерната за Прокофиев енергия и ритмична острота, така и дълбока лиричност и емоционална наситеност.

- Дмитрий Шостакович – Симфония №15 в ла мажор, оп. 141

Последната симфония на Шостакович е своеобразно музикално завещание на композитора. В нея се срещат цитати от различни произведения, музикални шеги и дълбоко философски размисли. Творбата е едновременно пъстра и драматична, с богато оркестрово звучене, което предлага на слушателя пълноценно емоционално и интелектуално преживяване.

Немско-френският виолончелист Николас Алщед е един от най-търсените и уважавани артисти на нашето време. Дебютът му с Wiener Philharmoniker и Густаво Дудамел на фестивала в Луцерн му осигурява международно признание. Алтщед работи с водещи оркестри като Концертгебау, Лондонската филхармония, Дойче симфони оркестър - Берлин и е редовен гост на престижни фестивали като Залцбургския, BBC Proms, Фестивала в Люцерн и др.

През 2012 г. Гидон Кремер избира Николас да го наследи като нов артистичен директор на Lockenhaus Chamber Music Festival, а през 2015 г. Адам Фишер го назначава за артистичен директор на Филхармония Хайдн до 2022 г., с която редовно свири в Концертхаус - Виена, Фестивала Естерхази и на турнета в Китай и Япония.

Николас е носител на редица престижни награди, сред които BBC Music Magazine Concerto Award, Grammophone Award и Edison Klassiek.

Билети за забележителното събитие са налични на касата на зала „България“ и в Ивентим.

Софийската филхармония припомня, че до 17 април можете да закупите билети с 50% намаление от цената. Традиционната Великденска промоция важи за всички концерти от календара на оркестъра.





