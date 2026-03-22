Най-после! Найден Тодоров зарадва кметовете

След месеци протакане и нерви за кметовете, най-накрая правителството отпуска парите за честване на 150 години Априлско въстание. Предложението е на служебния министър на културата Найден Тодоров.

Правителството ще осигури финансиране на общините за организиране на честванията на 150-ата годишнина от Априлското въстание, каза той по БНР от Велико Търново, където днес е празник на града.

"Ние сме го подготвили в решение на Министерски съвет, което ще бъде прието в сряда със сумите, които те са поискали - около 1 милион евро".

На въпрос на БНР обмисля ли се служебното правителство да внесе законодателна промяна и 20 април, датата на избухване на Априлското въстание, да бъде обявена за официален празник, както от години настояват историци и кметове, професор Найден Тодоров отговори:

"Априлското въстание е причината за освобождението на България, поради което в Министерския съвет към настоящия момент съществува консенсус, че то трябва да бъде празник на България. Ние сме служебно правителство и не би трябвало да предприемаме такива огромни ходове, но да започне подготовката за нещо такова – да".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com