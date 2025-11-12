Министерство на културата отличи млади графици

Победителите в Петия национален конкурс за графика класически техники бяха обявени на традиционната изложба на финалистите, подредена в галерия „Средец“ на Министерството на културата.

Като най-добър млад график беше отлечен Светослав Нинов, който получи първа награда и бронзова статуетка, дело на скулпторката Лора Пармакова. Второто място в категорията за ученици, студенти и млади автори от 19- до 39-годишна възраст, беше присъдено на Йоана Славчева, а трети се нареди Георги Георгиев. Със специална награда на журито беше отличена Габриела Ташева.

Първа награда в категорията за ученици до 18-годишна възраст получи Ивайло Маринов. На второ място се нареди Калина Стефанова, а на третото място е за Ивайло Николов.

Творбите бяха оценени от жури с председател Захари Каменов и членове доц. д-р Васил Колев – Vassillo, Людмил Георгиев, Емануела Ковач и Зоран Мише.

„Получихме работи от цялата страна, от всички университети и училища, в които се преподава графика“, каза за БТА Доротея Янева, галерист в галерия „Графикарт“, представяща съвременна българска графика. Тя отбеляза, че е имало около 50 участници, което е рекорден брой. „Имахме и доста финалисти – 33-ма, някои от тях участваха с по две творби“, допълни Янева.

В конкурса могат да бъдат представени творби, създадени с класически техники за графика. Участниците са разделени в две възрастови категории – ученици до 18-годишна възраст и ученици, студенти и млади автори от 19- до 39-годишна възраст. Те трябва да представят свои авторски творби, които да не са участвали в други национални конкурси и изложби. техниките: високопечатни, дълбокопечатни, литография, алграфия, сериграфия.

Експозицията на младите графици може да бъде разгледана до 1 декември в галерия „Средец“ на Министерството на културата.

Националният конкурс за графика класически техники се провежда на всеки две години от 2017 г. Целта му е да представи, популяризира и стимулира български автори до 40-годишна възраст, работещи с класически графични техники. Организатори са сдружение „Култура, спорт и здраве МЛ” и галерия „Графикарт“ в лицето на българския график Людмил Георгиев, под патронажа на Министерството на културата и със съдействието на галерия „Средец”.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com