Евтим Милошев следи следприватизационния договор на киноцентър "Бояна". Важно е за филмопроизводството
Собствениците не предвиждат промяна в предназначението на комплекса
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Собствениците не предвиждат промяна в предназначението на комплекса
Антонио Бандерас днес би трябвало да се появи в Киноцентъра, където по традиция го очакват с фанфари. Световноизвестният актьор ще снима в "Ню Бояна"...
София. Дейвид Варод, който днес празнува рожден ден, тъй като се е появил на бял свят на 29 февруари, е пред сбъдване на две от най-големите мечти в ж...