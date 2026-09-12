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Бандерас стреля в Бояна

Бандерас стреля в Бояна

Антонио Бандерас днес би трябвало да се появи в Киноцентъра, където по традиция го очакват с фанфари. Световноизвестният актьор ще снима в "Ню Бояна"...

14 ноември | 7:25
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