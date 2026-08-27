Евтим Милошев с голям план за легендарен наш остров

Министърът на културата Евтим Милошев посети Созопол по повод откриването на традиционния фестивал „Аполония“, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Той посети и остров „ Св. Св. Кирик и Юлита“, и се запозна с дейността на Центъра за подводна археология.

„Остров „Св. Св. Кирик и Юлита“ е място с изключителна историческа стойност и рядко срещано съчетание между природна среда, културни пластове и морско наследство.“ Това заяви министърът на културата Евтим Милошев по време на посещението си на емблематичния остров. Заедно с него бяха областният управител Дико Диков, кмета на Созопол Тихомир Янакиев и директора на Института за подводно наследство д-р Найден Прахов. В хода на разговорите бе уточнено, че предстои приемането на актуализирана и съвременно адаптирана визия за превръщането на острова в глобален културно-научен център.

Приоритетите

Приоритетите са в няколко основни посоки: история и култури на Черноморския регион; подводна археология, консервация и представяне на подводното културно наследство, включително като централа на Института за подводно наследство под егидата на ЮНЕСКО; морски науки с фокус върху биологията, екологията, физиката на морето, крайбрежните процеси и въздействието на климатичните промени.

Изложбите

Привечер министърът бе гост на откриването на традиционните изложби в рамките на фестивала на изкуствата в Черноморския град, представени в Художествената галерия и Дуковата къща.

А точно 20:30 ч. тази вечер министър Милошев присъства и на официалното откриване на „Аполония“ в Амфитеатъра, на което по традиция се събират културния елит на държавата на традиционните празници на изкуствата.