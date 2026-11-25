Karnivool излизат на малката сцена на Vidas Art Arena в София на 15 септември 2027 г. по покана на Fest Team. Концертът е част от турнето в подкрепа на In Verses, първия им студиен албум от повече от десет години. Специални гости на вечерта ще бъдат и финландците Wheel.

Турнето на Karnivool включва 28 концерта в 19 държави, като в някои от тях групата ще свири за първи път. „Нямаме търпение да се върнем в Европа. In Verses беше посрещнат толкова топло там, че искахме да стигнем отново до места, на които отдавна не сме успявали да свирим, като София например, както и до няколко, на които никога не сме били. Винаги е вълнуващо да свирим пред нови лица и стари приятели!“, казва вокалистът Ian Kenny.

In Verses излезе през февруари 2026 г. след повече от 12 години очакване и беше посрещнат с възторг от критиката. Албумът се ражда от години на експерименти в студиото на групата в Пърт с дългогодишния им творчески партньор Forrester Savell, а пътят до него не е лесен или праволинеен, точно като музиката на Karnivool. Десетте песни събират житейския опит на последното десетилетие и проследяват пътя от неудовлетворението през катарзиса до преоткриването на собствената идентичност. In Verses е като любовно писмо към феновете, израснали с групата, и едновременно с това – врата към музиката ѝ за онези, които тепърва ще я открият.

Създадени през 1998 г. в Пърт, Karnivool се утвърждават през последните 20 години като една от най-влиятелните банди на Австралия. В състава са вокалистът Ian Kenny, китаристите Drew Goddard и Mark Hosking, басистът Jon Stockman и барабанистът Steve Judd. Музиката им съчетава техническата сложност на прогресив рока с динамиката на алтернативния метъл, с мощни инструментали и с интроспективни, мелодични композиции.

Karnivool свирят активно – от Мелбърн до Москва и от София до Сидни. Сред акцентите в кариерата им са разпродаден концерт в Roundhouse в Лондон, участия в Южна Африка, Индия и Дубай, на фестивали като Download и Hellfest, както и разпродадени турнета в Австралия.

Вечерта в София ще открият Wheel, прогресив метъл групата, създадена през 2015 г. в Хелзинки, която е основен съпорт на Karnivool в цялото европейско турне. Още с дебюта си Moving Backwards (2019) тя привлича вниманието на почитателите на Tool и Coheed and Cambria със запомнящите си мелодии. Resident Human (2021) разширява музикалния ѝ хоризонт, а третият албум Charismatic Leaders (2024) представя най-тежкото и социално ангажирано звучене на групата досега.

На 15 септември 2027 г. малката сцена на Vidas Art Arena ще събере две групи с различен музикален подход към прогресивната музика.

Билетите за концерта са в продажба от днес, 25 ноември, от 12:00 ч. с presale в приложението Fest Club. Общата продажба в мрежата на Ticket Station започва в петък, 27 ноември, от 12:00 ч.

Повече информация за събитието можете да намерите тук.