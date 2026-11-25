След години без световно турне U2 отново се готвят да превземат най-големите стадиони. Боно, Ди Едж, Адам Клейтън и Лари Мълън-младши обявиха нови дати за грандиозното си турне „The Greatest Show on Earth“ („Най-великото шоу на Земята“), което ще премине през Латинска Америка, Европа, Великобритания, Съединените щати и Канада през 2027 г.

На 24 ноември музикантите потвърдиха 15 концерта в Северна Америка. Първият ще бъде на 13 август на стадион „Хард Рок“ в Маями, а последният – на 18 октомври във Ванкувър.

Сред спирките са Лос Анджелис, Чикаго, Торонто, Лас Вегас и районът на Ню Йорк. На някои места групата ще изнесе по два концерта заради очаквания голям интерес.

Новината идва броени дни след излизането на 16-ия студиен албум на U2 – „Carnaval De Luz“, който се появи на 13 ноември.

Първо световно турне от 2019 година

„Най-великото шоу на Земята“ ще бъде първото световно турне на U2 след концертната поредица, посветена на албума „The Joshua Tree“, която приключи през декември 2019 г. в Мумбай.

Междувременно музикантите направиха впечатляващо завръщане на сцената със серия от 40 концерта в футуристичната зала Sphere в Лас Вегас през 2023 и 2024 г.

Тогава обаче зад барабаните не беше Лари Мълън-младши, който се възстановяваше след сериозна операция на врата.

Сега четиримата основатели на U2 отново са заедно и са готови да представят както най-големите си хитове, така и новите композиции.

Басистът Адам Клейтън обясни пред Асошиейтед прес, че групата не възнамерява да пренебрегва песните, с които поколения почитатели са израснали.

По думите му публиката на стадионните концерти очаква да чуе класиките. Затова музикантите ще подберат най-обичаните си произведения и ще се опитат да впишат сред тях възможно най-много песни от новия албум.

Това означава, че феновете могат да очакват характерното съчетание от емоционални балади, мощен китарен звук и грандиозни сценични решения, превърнали U2 в една от най-влиятелните концертни групи в света.

Новият албум е посветен на радостта въпреки трудностите

„Carnaval De Luz“, чието заглавие означава „Карнавал на светлината“, съдържа 12 нови песни и отбелязва завръщането на U2 към студийната работа след дълга пауза.

Сред основните теми са приятелството, свободата, духовността и способността човек да устоява на трудностите.

Китаристът Ди Едж определя идеята на албума като „непокорна радост“ – съзнателен избор да се запази надеждата въпреки напрежението и разделението в съвременния свят.

Според него музиката трябва не само да забавлява, но и да събира хората.

Именно това е заложено в концепцията на предстоящото турне. То няма да бъде просто поредица от концерти, а мащабно преживяване, в което музиката, сценичният спектакъл и общуването с публиката ще бъдат еднакво важни.

Заглавната песен „The Greatest Show on Earth“ е създадена по време на експериментални записи с прочутия продуцент Брайън Ино.

Първоначално композицията представлявала музикална импровизация, която постепенно прераснала в една от най-амбициозните песни в новия албум.

Европа също очаква Боно и компания

Световното турне ще започне на 23 февруари 2027 г. в Мексико Сити, след което музикантите ще посетят Сао Пауло и Буенос Айрес.

Европейската част стартира на 26 април в Стокхолм.

Сред обявените градове са Париж, Барселона, Севиля, Лисабон, Амстердам, Лондон, Берлин и Милано.

В някои от тях вече са добавени допълнителни концерти заради огромното търсене на билети.

В Милано например U2 ще свирят на стадион „Сан Сиро“ на 5, 6 и 9 юли 2027 г. В Берлин концертите са насрочени за 30 юни и 1 юли, а в Париж – за 5, 8 и 9 май.

Засега България не фигурира сред обявените дестинации.

За концертите в Европа подгряваща група ще бъде британската формация Wolf Alice, докато в Латинска Америка U2 ще бъдат придружени от американския музикант Бек.

Кога започва продажбата на билети

Предварителната продажба за северноамериканските концерти започва на 30 ноември за абонатите на официалния сайт U2.com.

На 2 декември специален достъп ще имат притежателите на карти Visa, а на 3 декември ще се проведе предварителна продажба за регистрираните почитатели на групата.

Общата продажба започва на 4 декември в 10 часа местно време за съответните концертни дестинации.

За първите девет северноамерикански концерта подгряващ изпълнител ще бъде Стивън Уилсън-младши, а на останалите шест вечери публиката ще чуе и американската рок група The War on Drugs.

U2 отбелязват 50 години заедно

Голямото завръщане съвпада със специална годишнина за музикантите.

През 2026 г. се навършват 50 години от създаването на U2, чиято история започва през септември 1976 г. в Дъблин.

Тогава младият Лари Мълън-младши поставя обява на училищно табло, че търси музиканти, с които да създаде група.

Половин век по-късно същите четирима музиканти продължават да записват песни и да планират концерти пред десетки хиляди зрители.

Освен новото турне, на 25 ноември групата ще изнесе специално изпълнение на полувремето на първия мач от Националната футболна лига на САЩ, организиран в навечерието на Деня на благодарността. Събитието ще бъде излъчено на живо по Netflix.

А за онези, които очакват следващата голяма среща с U2, посланието е ясно: след 50 години на сцената Боно и компания все още имат амбицията да представят „най-великото шоу на Земята“.