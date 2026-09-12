Боно с потресаваща изповед: хранел се с остатъци
Преди да изляза на сцената, съм пил алкохол само два пъти, признава музикантът
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Преди да изляза на сцената, съм пил алкохол само два пъти, признава музикантът
Киев хвърли ръкавицата с изпълненията с Боно в метрото
Фронтменът на U2 е роден в един от градовете домакини
Отложеното от миналата година първенство по футбол започва на 11 юни
Той направи песен в подкрепа на Итария
Фронтменът на U2 Боно отдаде почит на загиналите в терористичните атаки в Париж. Ирландците трябваше да свирят ден след трагедията на 13 ноември, но о...
Боно може никога повече да не свири на китара. Фронтменът на "U2" претърпя множество фрактури на лицето, лявата ръка и рамото след падане от велосипед...
Боно стана най-богатата поп звезда с невероятното състояние от 1,5 милиарда долара. Фронтменът на "U2" ги спечели благодарение на акциите му в социалн...
Ню Йорк. Вокалистът на U2 Боно определено има лош месец. След като само преди седмица се размина на косъм от самолетна катастрофа, музикантът претърпя...
Вратата на самолета на певеца паднала по време на полет до Берлин Боно и четирима негови приятели успели да се измъкнат на косъм живи след инцидент с...
Фронтменът на U2 Боно се размина на косъм със самолетна катастрофа. Музикантът е пътувал с частен самолет от Дъблин за Берлин, когато при германската...
Боно призна защо никога не сваля очилата си. Фронтменът на U2 страда от глаукома вече близо 20 години. Това е заболяване на очите, което може да довед...
U2 ще зарадват феновете си с нов албум след близо 40 години на сцената. Разбира се, отговорникът за успеха на една от най-обичаните рок банди на плане...
Париж. Франция ще удостои вокалиста на U2 с най-високото си културно отличие - Командор на Ордена за изкуство и литература, реши правителството в Пар...