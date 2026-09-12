Всичко за Боно

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Боно написа песен за Париж

Боно написа песен за Париж

Фронтменът на U2 Боно отдаде почит на загиналите в терористичните атаки в Париж. Ирландците трябваше да свирят ден след трагедията на 13 ноември, но о...

07 декември | 21:10
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Боно осакатява

Боно осакатява

Боно може никога повече да не свири на китара. Фронтменът на "U2" претърпя множество фрактури на лицето, лявата ръка и рамото след падане от велосипед...

03 септември | 18:10
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Боно от U2 във факти и цифи

Боно от U2 във факти и цифи

U2 ще зарадват феновете си с нов албум след близо 40 години на сцената. Разбира се, отговорникът за успеха на една от най-обичаните рок банди на плане...

03 октомври | 20:40
0 коментара
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