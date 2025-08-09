Боно с потресаваща изповед: хранел се с остатъци

Като една от най-успешните рок звезди в света, Боно едва ли се лишава от нещо. Но се оказва, че животът на 65-годишния фронтмен на U2, чието състояние се оценява на 500 милиона паунда, не винаги е бил толкова лесен. Самият той разкри, че е започнал да яде инстантно картофено пюре и остатъци от храната от самолетите, след като майка му починала.

В подкаста Ruthie's Table 4 ирландският певец казва, че като тийнейджър брат му Норман, който работил на летището в Дъблин, му носил остатъците от храната от самолета.

"След като майка ми почина, обикновено се връщах у дома с консерва месо, консерва боб и пакет Cadbury's Smash [инстантно картофено пюре]. Като си спомням за тийнейджърските си години, храната беше просто гориво. Харчех парите си за храна за неща, които са много по-важни, като Hello Hooray на Алис Купър", разказва музикантът.

Майката на Боно, Айрис Хютън, умира през 1974 г. на 48-годишна възраст след аневризъм, когато той е само на 14 години.

"Къщата беше на два километра от пистата, където брат ми Норман работеше за Aer Lingus. Той ги беше убедил да му позволят да носи остатъците от храна от авиокомпанията. Това беше силно екзотична храна. Стек от шунка и ананас, италианско ястие, наречено лазаня, за което никога не бяхме чували, или такова, където оризът вече не беше млечен пудинг, а солено изживяване с грах", разказва Боно.

Певецът, който е израснал в Дъблин, каза още, че за съжаление не помни много неща за майка си, но има ярки спомени от семейната кухня.

Той каза още: "За съжаление нямам много спомени за готварските умения на майка ми или за каквото и да било друго свързано с нея. След като почина, просто не споменавахме името ѝ. Така че е трудно, когато правиш това, да си спомниш тези неща. Имахме драми на кухненската маса, трима мъже се караха много, защото жената на къщата я нямаше. И си спомням, че отношението ми към храната се промени."

Рокаджията, чието истинско име е Пол Хюсън, също така разкри, че избягва да пие преди концерти. "Преди да изляза на сцената, съм пил алкохол само два пъти", каза той в подкаста. "Веднъж, защото имах сватба, а друг път баща ми трябваше да ме приспи в Париж в края на 90-те. Не можеш да пееш добре, ако пиеш преди това."

Възходът на Боно към славата започва през 1976 г., когато той сформира група със съученици в Дъблин, отговаряйки на обява, публикувана от барабаниста Лари Мълън-младши.

Групата,наречена U2, бързо си създава име със суровия си звук и електрифициращо сценично присъствие.

Ранните им албуми, особено Boy и War, също получават признание от критиката, като страстният вокал и сценичното присъствие на Боно му печелят световна слава.

Дир.бг

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com