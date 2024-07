Русия отвръща на украинския удар с фронтмена на U2 Боно, който пя в метрото в Киев, докато виеха сирени.

Тогава ирландската рок звезда похвали борбата на Украйна за „свобода” като изпълни знаковото парче With or without you.

Москва заложи на рок динозавъра Роджър Уотърс.

Британецът, основал Pink Floyd, ще пее на фронта в Украйна, надъхвайки руските войници да разбият стената на омразата към Кремъл с култовото парче The Wall.

Поканата му я отправи лично Дмитрий Медведев, който се оказа голям познавач не само на войната, но и на рока.

"Когато избирам между музикалното творчество на Боно (а аз го срещнах веднъж, през 2010 г.) и Роджър Уотърс, бих избрал второто. Просто неговият стил ми е по-близък. И се радвам, че не ме разочарова“. Така Медведев обясни скорошното пристигане на Уотърс на фронта.

Взимането на страната на Кремъл не е новина за рок легендата. По време на интервю за CNN той нарече Джо Байдън военнопрестъпник за подстрекаване на конфликта в Украйна, а миналата година каза в ООН, че говори от името на "мълчаливото мнозинство“, което е "загрижено, че безкрайните войни ще унищожат планетата“.

Заради спорните му коментари за войните в Украйна и Близкия Изток музикалната компания BMG се раздели с него.

Наскоро Роджър Уотърс отхвърли идеята Pink Floyd да се съберат отново на сцената, казвайки, че е "зает с други неща".

Е, сега става ясно кои са тези неща.

