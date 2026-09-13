Хит от 1975 г. се превръща в една от най-добрите рок песни на всички времена
Песента се ражда почти на един дъх, докато групата преживява умората от славата и загубата на своя основател
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Песента се ражда почти на един дъх, докато групата преживява умората от славата и загубата на своя основател
Киев хвърли ръкавицата с изпълненията с Боно в метрото
Създателят на групата обяви, че е зает с други неща
Вашингтон се присъедини към обвиненията в антисемитизъм
Министерството на външните работи на Израел разкритикува музиканта
Показването на нацистки символи, знамена и униформи е забранено в Германия
Скандално шоу на легендарния музикант
Легендарна рокзвезда трябва да изнесе концерти в германската част на турнето си
Съоснователят на "Пинк Флойд" се изказа днес пред Съвета за сигурност на ООН по покана на Русия
Основателят на „Пинк Флойд“ Роджър Уотърс отмени концертите си в Краков
Един от основателите на британската рок група "Пинк Флойд" е включен в базата данни на "Миротворец"
Васко Кръпката коментира думите на легендарния музикант
Рок легендата на "Пинк Флойд" обича да живее в скандали
Роджър Уотърс сключи брак за пети път
Ако бъде признат за виновен в САЩ, Асандж го грози присъда от 175 години затвор
76-ият международен кинофестивал във Венеция се превърна в сцена за политически коментари и за други звезди от шоубизнеса
Рокаджията бесен на обвиненията в антисемитизъм
Легендарният басист записва нов албум след края на турнето "Стената"
София. За 79-и пореден ден протестиращите срещу правителството на Пламен Орешарски се събраха пред Министерския съвет и с освирквания и викове „Оставк...
Написа на стената "Оставка"