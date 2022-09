Роджър Уотърс се обиди на Полша заради Путин

Основателят на легендарната рок група „Пинк Флойд“ Роджър Уотърс отмени концертите си в Полша, планирани в Краков на 21-22 април 2023-а. Причината - негативното отношение на Варшава към Русия в контекста на войната. Служител от залата Таурон Арена, където Уотърс трябваше да изнесе двата концерта, каза, че те няма да се състоят.

"Мениджърът на Роджър Уотърс реши да се оттегли... без да посочи причина", каза Лукаш Питко от пред полски медии, цитирани от "Свободна Европа". Уебсайтът за концертното турне на Уотърс This Is Not a Drill не изброява концертите в Краков, планирани преди това за 21 и 22 април.

Очаква се общинските съветници в Краков да гласуват следващата седмица предложение Уотърс да бъде обявен за персона нон грата, изразявайки "възмущение" от позицията на музиканта относно войната в Украйна.

"Позволяването на „Роджър Уотърс, открит поддръжник на [руския президент Владимир] Путин, да играе в Краков... би било срамно за нашия град", каза градският съветник Лукаш Вантух миналата седмица в социалните мрежи. "Нека пее в Москва", добави той.

Уотърс написа отворено писмо до първата дама на Украйна Олена Зеленска по-рано, в което той обвини „крайните националисти“ в Украйна, че „са поставили страната по пътя към тази катастрофална война“. Уотърс също критикува НАТО, обвинявайки алианса, че провокира Русия. С това музикантът си навлече гнева на Полша, която е страната, приела най-голям брой украински бежанци от 24 февруари насам.