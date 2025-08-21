Знаменит български играч скочи на държавата!

Много голям наш футболист от миналото направи покъртителна изповед за живота почти без вода в наш регион.

"Животът без вода е нечовешки! Имам животни, за които трябва да се грижа. Жадни са, как да им обясня, че има режим?"

Такава разтърсваща изповед направи пред "България Днес" най-голямата легенда на плевенския футбол - Пламен Гетов. Подобно на много свои съграждани бившият национал също търпи нечовешките условия на безводието.

"Откакто съобщиха, че сме пред бедствено положение, се чудим как да се оправим. Аз имам и внучета. Всеки ден чакаме да пуснат водата, за да се изкъпем. Бързаме да седнем да се навечеряме, за да може да си измием съдовете. На конната база гледам 12 кончета. Пред всеки техен бокс има оставена туба. Като тръгне налягането, пълним съдовете, за да дадем на животинките да се напият. Страшно е!", разкри с болка в сърцето Гетов.

Безводието в Плевен е проблем, който мъчи региона вече трета година. От 7 август плевенчани са в режим на водата, който ги докарва до прага на мизерията. В разгара на лятото хиляди граждани са на сухо по 19-20 часа на ден. Хората са жадни и се къпят под строй - сякаш живеят в пустиня. Причината - критично ниските количества питейна вода, които постъпват от магистрален водопровод "Черни Осъм" към областта.

Според бившия министър по околната среда и водите Емил Димитров-Ревизоро неправилното строителство на газопровода "Балкански поток" е в основата на кризата.

"Губим 80% от водата си! Огромно количество. Крайно време е да се обърне внимание на ВиК мрежата. Държавата, тези хора в парламента трябва да ни обърнат внимание! Проблемът не е в нашия кмет. Той сигурно си милее за града. Трябва да се отпуснат пари и по най-бързия начин да започнат да се подменят тръбите. Искаме веднъж завинаги да се приключи с този проблем", категоричен е футболистът, играл лице в лице с Марадона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com