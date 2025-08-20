Мощен удар по Радев! Журналистка разкри подлите му ходове

Мощен удар по Румен Радев нанесе журналистката Калина Андролова, определяйки го като двигател на разединението у нас

Той ще продължи да издава укази за назначаване и освобождаване само на посланици, тъй като това му правомощие е закрепено в Конституцията. Всички останали правомощия обаче ще му бъдат отнети. Като назначаването и освобождаването на висшите ръководства на ДАНС, НСО, МВР, ДАР, както и неговите квоти в някои регулатори, написа Андролова във Фейсбук.

"По отношение на блокажите на Радев това е много добро предложение от страна на Росен Желязков, проблемът е, че на Радев малко му остана.

По принцип тези междуинституционални съглашателства за фигури винаги водят до избор на компромисни хора. И най-вече до истинско разделяне на властта. А хаосът, в който пребивава държавата от няколко години, може да се разпръсне единствено, ако се концентрира власт.

Колкото повече власт изтича в различни конфликтни групи, включително и неформално към НПО-мрежите, толкова по-голям хаос. За да е ефективна и силна, властта трябва да е съсредоточена и сгъстена, иначе започва война през институциите, вътре в държавния апарат, което е неприемливо в този момент от развитието на България", посочва тя.

"Лошото е, че така по-лесно външните фактори ще контролират управлението на територията, защото ще се обезсили напълно смисъла на полусподелената власт и това кой ще е президент на България. Източният, западният и южният фактор още повече ще инвестират в марионетна форма, която ще е максимално извън възможни корекции от страна на институцията президент.

Радев много демонстративно и грубо използва своите правомощия за конфронтация с изпълнителната власт и естествено се стигна дотук, отново да се вдига въпросът за отнемане на правомощия. Президентът в парламентарните републики има формална, представителна роля, така да се каже фигурант.

Неочаквано е такава фигура да прави заявка за власт ексцесивно срещу изпълнителната власт, както това се случва у нас. Радев наистина прекали в разединението, опитвайки се да изпълнява заявките на някои недоволни от предишната власт представители на едрия бизнес", посочва в заключение тя.

