Сгащиха Роджър Уотърс в голяма изцепка. Разследват го

В берлинската зала Mercedes-Benz Arena на 17 май по време на концерта си Роджър Уотърс е бил облечен в дълъг черен панталон с червена лента на ръката, съобщи Би Би Си. Той също така насочил имитация на картечница към публиката.

Показването на нацистки символи, знамена и униформи е забранено в Германия.

Въпреки това законите допускат изключения по артистични или образователни причини.

"Разследваме го по подозрение в подбуждане на обществена омраза, тъй като носеното на сцената облекло може да се използва за възхваляване или оправдаване на нацисткото управление, като по този начин се нарушава общественото спокойствие", заяви говорителят на полицията Мартин Халвег.

"Облеклото наподобява облеклото на офицер от СС", добави той.

Якето на Уотърс включва червена лента на ръката с два черни кръстосани чука върху бял кръг.

Някои потребители на социалните медии посочиха, че музикантът е носил същото облекло и на предишни концерти.

Символите са сходни с тези, които се появяват върху костюмите във филма "Стената" от 1982 г., създаден по едноименния албум на Pink Floyd, в който участва колегата му музикант, превърнал се в активист за мир - Боб Гелдоф.

В една от сцените Гелдоф играе рок звезда, която халюцинира, че води фашистки митинг.

Полицейските власти заявиха, че след като обвиненията бъдат разгледани, случаят ще бъде предаден на прокурора, който ще реши как да процедира.

По време на изпълнението в Берлин на голям екран се появиха имената на няколко починали хора.

Сред тях беше и Ане Франк - еврейска тийнейджърка, която умира в нацистки концентрационен лагер по време на Втората световна война.

По-късно Министерството на външните работи на Израел разкритикува музиканта в социалните медии.

"Добро утро на всички, освен на Роджър Уотърс, който прекара вечерта в Берлин (Yes Berlin), осквернявайки паметта на Ане Франк и 6-те милиона евреи, убити по време на Холокоста", написаха дипломатите от Йерусалим в Туитър.

През последните седмици музикантът пътува до градове в Германия в рамките на турнето си "This Is Not A Drill".

Въпреки това изпълненията бяха оценени като противоречиви.

Мюнхен и Кьолн се опитаха да отменят концертите, след като еврейски организации като Централния съвет на евреите го обвиниха в антисемитизъм.

Легендарният рокаджия отрича обвиненията. В публикация във Фейсбук тази седмица той благодари на тези, които са посетили концертите му в Германия.

Той също така отдаде почит на движението "Бяла роза" - съпротивителна група по време на нацисткия период.

Той заяви: "Фактът, че някои от управляващите в Германия и някои от тях, по нареждане на израелското лоби, ме нападнаха, обвинявайки ме погрешно, че съм антисемит, и се опитаха да отменят концертите ми, ме натъжава. Разхождайки се из Мюнхен вчера следобед, не можех да се отърва от усещането, че се намирам в обстановката на Биг Брадър. Това оставя лош вкус".

Все пак е планирано той да изнесе последния си концерт в Германия в неделя вечер във Франкфурт.

Пред мястото на събитието са планирани демонстрации, след като правният опит на града да спре изпълнението се провали.

След нахлуването на Русия в Украйна миналата година музикантът написа отворено писмо до първата дама на Украйна, Олена Зеленска.

В него той заяви, че "крайните националисти" в Украйна "са насочили страната ви по пътя към тази катастрофална война".

През февруари, по време на реч пред ООН, той повтори спорното си твърдение, че нахлуването на Русия в Украйна е било "провокирано".