Роджър Уотърс се ожени за пети път и наруга Цукърбърг

Рок легендата на "Пинк Флойд" обича да живее в скандали

Най-често обекти на гнева му са Израел, Дейвид Гилмор и капитализмът

Твърде любопитна новина от шоубизнеса, свързана с едно от най-големите му имена, научихме в края на миналата седмица.

На 78 години Роджър Уотърс отново стана младоженец. Музикантът от арт рок легендите "Pink Floyd" се ожени за далеч по-младата от него Камила Чавис.На снимките, които иконата на рок музиката качи в социалните мрежи, двамата с новата му съпруга са видимо много щастливи.

Първият му брак е с Джудит Трим през 1969 г.

Първия си брак Уотърс сключва през далечната 1969 година, когато се жени за Джудит Трим. Двамата живеят заедно до 1975 г. и се развеждат. От брака те нямат деца. Джудит Трим умира през 2001 година.За последно един от най-влиятелните музиканти на "Pink Floyd" беше женен за Лори Дърлинг, но съвместният им живот оцеля само 2 години - от 2013 до 2015 г.Този брак беше прелюбопитен за всички жълти медии на Острова, защото споровете по развода доведоха до грозни сцени в съда, където 52-годишната Лори поиска часовник "Ролекс" на стойност 35 000 долара.Новината, споделена от Роджър Уотърс, предизвика вълна от поздравления в профилите на музиканта в социалните мрежи.

"Той е един от най-могъщите идиоти на планетата"

Думите принадлежат на вбесения Роджър Уотърс и се отнасят за собственика на Facebook Марк Зукърбърг.Причината за яда на рок легендата е, че Зукърбърг е пожелал да закупи "Another Brick in the Wall Part II" и впоследствие да я използва за озвучаване на реклама за Instagram.Уотърс уточнява, че офертата към него е била "много, много щедра", но не е имало никакъв шанс да бъде приета.Музикантът описва цялата случка по време на събитие, което е част от кампанията на Джулиан Асанж, посветена на свободата на словото и изразяването.По време на лекцията Уотърс посочва, че предложението е дошло директно от Зукърбърг, а не от екипа му и е било за "огромна сума пари".Отговорът обаче бил: "М*йната ти! Няма никакъв шибан начин това да стане!". По мнение на Уотърс писмото на предприемача е просто поредното доказателство за подмолните начини, по които Facebook се опитва "да превземе абсолютно всичко"."Те искат да направят Facebook и Instagram дори по-могъщи, отколкото са в момента, за да продължат да цензурират всички нас в тази стая и да попречат на историята на Асанж да се разпространява", продължава с гнева си музикантът. Публиката трябва да каже "Не!" на тези усилия, категоричен е той."Няма да съм част от твоите глупости, Зукърбърг", допълва още Уотърс.Той не пропуска да се заяде и с един от колежанските гафове на бизнесмена - платформата FaceMash. "Седиш и си мислиш как този никаквец, който е започнал с оценяване красотата на колежките си... как му дадохме толкова власт?! Един от най-влиятелните идиоти в света", възкликва рокаджията.

Дейвид Гилмор и Ричард Райт го наричали скучен даскал

Роджър Уотърс написа песни, които промениха рокмузиката, той промени и начина, по който се правят рокалбумите и рокконцертите. Басистът, вокалист и автор на голяма част от песните на "Пинк Флойд" разказа в интервю за подкаста WTF защо е решил да напусне групата и какво мисли за останалите членове на "Пинк Флойд".Както обикновено през последните близо 40 години, Роджър Уотърс отново нападна бившите си колеги от обичаната от милиони група. В интервюто той твърди, че китаристът/певец (и също автор) Дейвид Гилмор и покойният клавирист/вокалист Ричард Райт винаги са се опитвали да го потискат докато е бил в групата."Да се махна от "Пинк Флойд" беше наистина много важно за мен, когато го направих", казва Уотърс.- Защото осъзнахте, че групата е изчерпана и няма някъде да се развивате, или какво? - пита водещият.- В "Пинк Флойд" бях в много токсична среда ... Дейвид (Гилмор) и Рик (Ричард Райт) непрекъснато се опитваха да ме теглят надолу. Искаха да ме потискат", оплаква се Уотърс.- Но нали вашата художествена визия определяше посоката на групата? Как биха направили това? - упорства водещият.- Като твърдяха, че съм тонално глух и не разбирам от музика. "О, той е просто един скучен даскал, който иска да ни казва какво да правим, но дори не е в състояние сам да си настрои китарата ...". В края на 70-те вече бяха много надменни и нахални Ч предполагам, защото усещаха своята незначителност на този етап. Аз не съм искал да ги унижавам. Все пак през годините, в които бяхме заедно, каквито и да са били отношенията ни, няма съмнение, че свършихме наистина добра работа заедно".- И всички споделяхте общата визия? - продължава водещият- Не споделяхме визията, но споделихме работата", отговаря басистът.- Но това беше в по-голямата си част вашата визия?- Не бих казал товаЕ Но да, така беше", завършва Роджър Уотърс.

Гилмор или Уотърс? Вечният въпрос

Създадена в Лондон през 1964 г., "Пинк Флойд" е една от първите британски психеделични групи. Те бяха известни със своите философски текстове, сложни шоута и експерименти, дори в началото на кариерата си, когато Сид Барет е още беше в групата и е основният автор, вокалист и китарист.Групата е основана от Сид Барет, Роджър Уотърс, Ник Мейсън (барабани), Ричард Райт (и още един китарист Боб Клоуз, който напуска след по-малко от година).С Барет те издават два сингъла и успешния албум The Piper At The Gates of Dawn през 1967 г. Дейвид Гилмор се присъединява към "Пинк Флойд" в края на същата година, за да замени Барет, който е принуден да напусне поради влошеното си психично здраве. Междувременно, освен с песните си, Роджър Уотърс става известен и със склонността си да протестира и да критикува. Най-често обекти на гнева му са Израел, Дейвид Гилмор и капитализмът.Всъщност битката между Роджър Уотърс и Дейвид Гилмър е една от емблемите на съществуването на "Пинк Флойд", освен уникалната музика на групата. И въпреки че тази омраза почти не стихваше, двамата основно направиха един огромен шедьовър - The dark side of the moon.Това е най-продаваният рок албум за всички времена.