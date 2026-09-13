24-минутна рок класика от 1970 г. става химн на революцията
Atom Heart Mother остава гигантът, който изведе Пинк Флойд към големия пробив
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Atom Heart Mother остава гигантът, който изведе Пинк Флойд към големия пробив
Роджър Уотърс отново взе да говори за войната в Украйна
Кога е излязъл винилът на "Pink Floy"
Един от основателите на британската рок група "Пинк Флойд" е включен в базата данни на "Миротворец"
Напоследък музикалните звезди започнаха да продават каталозите си на водещи компании в сектора
Рок легендата на "Пинк Флойд" обича да живее в скандали
Роджър Уотърс сключи брак за пети път
Барабанистът Ник Мейсън гастролира на 8 юни, но догодина
"Пинк Флойд" пуска в ограничен тираж плоча с 6 свои сингъли, записани през 1965 година. Това са песните на Сид Барет "Lucy Leave", "Double O Bo", "Rem...
Съвременната музика се прави по схеми, за това предпочитам да свиря старите класици, казва фронтменът на "Brit Floyd" Деймиън Дарлингтън е музикалния...
Не се обръщам с гняв назад, казва топкитаристът "Пинк флойд" окончателно се разпадна, съобщи "Ентъртейнмънт уикли", като се позова на Дейвид Гилмор,...
Само 5000 ще имат шанса да го видят "Брит Флойд", спектакълът по музика на "Пинк Флойд", ще удиви феновете на класиците и у нас - на 6 ноември в "Аре...
Дочакахме - след 20 години мълчание "Пинк Флойд" пускат последния си албум, зад който стои живата легенда Дейвид Гилмор. Феновете вече тръпнат от нетъ...
Британските рокаджии от Пинк Флойд днес зарадваха феновете си, като пуснаха първата песен от дългоочаквания нов албум. Тя носи гръмкото име Louder tha...
"Х-Фактор" проваля младежите, тъй като ги възпитава в мързел, смята китаристът на "Пинк Флойд" ДЕЙВИД ГИЛМОР. Цяло поколение вече мисли, че може да по...
Легендарният басист записва нов албум след края на турнето "Стената"
Мога да обичам едновременно брюнетка и блондинка - така е и в музиката, казва Тома Спространов