Всичко за Пинк Флойд

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Шоуто на "Пинк Флойд" идва

Шоуто на "Пинк Флойд" идва

Само 5000 ще имат шанса да го видят "Брит Флойд", спектакълът по музика на "Пинк Флойд", ще удиви феновете на класиците и у нас - на 6 ноември в "Аре...

27 май | 21:35
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Вечният Гилмор

Вечният Гилмор

Дочакахме - след 20 години мълчание "Пинк Флойд" пускат последния си албум, зад който стои живата легенда Дейвид Гилмор. Феновете вече тръпнат от нетъ...

10 октомври | 21:05
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