За всички меломани! Историята около албума "The Wall"

Hey, teacher - leave them kids alone!", изпява великият Роджър Уотърс през 1979 г на 20 ноември. и светът не само чува, но и вижда раждането на една легенда. Легендата се казва "The Wall" - гениален експериментален албум на британската прогресив-рок група "Пинк Флойд", чиято блестяща и иновативна концепция три години по-късно става основата на филма "Стената" на Алън Паркър.

Амбициозното издание "Създаването на Pink Floyd The Wall" допълва по неподозиран начин вече утвърдената популярност и митология на "Стената". Изданието обединява биографични елементи, критически анализ, филмова и музикална документалистика, дори на моменти напомня на мемоар.

Скарф, който е дългогодишен политически карикатурист за лондонския вестник "Сънди таймс" и работи за списание "Ню Йоркър" почти две десетилетия, сътрудничи на "Пинк Флойд", като създава анимации за сценичните им представления и изготвя художественото оформление за кориците на техни плочи и обложките на дисковете им. За "Стената" Скарф, съвместно с Уотърс, разработва оригиналните визуални идеи както за албума, така и за сценичните представления. Първоначално изпълнява ролята на сърежисьор, а впоследствие тази на художник-постановчик и режисьор на анимираните сегменти във филма.

"Създаването на Pink Floyd The Wall" е в голям формат, с пълноцветен печат и твърди корици, с гланцова обложка и уникално съдържание, което допълва историята на изключителните "Пинк Флойд". Появата на книгата е в синхрон с пристигането у нас на Уотърс, който на 30 август ще представи пред българска публика,

