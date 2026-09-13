За всички меломани! Историята около албума "The Wall"
Кога е излязъл винилът на "Pink Floy"
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Кога е излязъл винилът на "Pink Floy"
Сините се наложиха с 2:0
Етох кой дава съветите на Тайсън
Обясни решението за дипломатите
Навръх 25-ата годишнина от падането на Берлинската стена, българите в германската столица ще имат и църковен празник. На 9 ноември ще се чества обнов...
Ботевград. Роджър Уотърс посети вчера гроба на британския майор Франк Томпсън, погребан в България по време на Втората световна война, край ботевградс...
София. Роджър Уотърс кацна тази нощ, малко след 00:30 часа, на летище София. Той пристигна у нас веднага след концерта си в Румъния. Видимо изморен,...
Идват 150 тира с техника, строежът на сцената за гига на 30 август започва на 23
"Лудогорец" играе в Шампионската лига на "Васил Левски", отсича проф. Мариана Георгиева
София. Организаторите на концерта на Роджър Уотърс, София Мюзик Ентърпрайсис, излязоха с позиция по повод разразилите се разговори относно сблъсъка на...
Гонят ни в чужбина заради концерта, беснее Кирил Домусчиев
Задължителна декларация и придружител за малчуганите
Пускат две хиляди евтини билета с разрешението на Уотърс