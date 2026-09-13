Хит от 1975 г. се превръща в една от най-добрите рок песни на всички времена
Песента се ражда почти на един дъх, докато групата преживява умората от славата и загубата на своя основател
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Песента се ражда почти на един дъх, докато групата преживява умората от славата и загубата на своя основател
Смъртта му беше обявена от китариста Дейвид Гилмор в публикация в социалните мрежи
Дейвид Гилмор, който разказва истории с 6 струни
Ще изпълняват прочути песни на групата в няколко града
Киев хвърли ръкавицата с изпълненията с Боно в метрото
Създателят на групата обяви, че е зает с други неща
Поезията е проблясък, разказът - бягане на къси разстояния, романът - маратон
Днес се навършват 40 години от издаването на един от най-великите албуми в историята на британските легенди Pink Floyd и в историята на музиката като...
Лондон. Новият албум на Pink Floyd - The Endless River, стана номер 1 на Великобритания, информира The Independent. Това е първият албум, който бандат...
Британските рокаджии от Пинк Флойд днес зарадваха феновете си, като пуснаха първата песен от дългоочаквания нов албум. Тя носи гръмкото име Louder tha...
Лондон. Легендарната британска банда Pink Floyd ще извади новия си албум този октомври. Или 20 години след появата на последната им творба – „The Divi...