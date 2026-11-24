Марк Самърс, водещият британски кастинг директор, идва като гост-ментор в Мастър класа на Деси Тенекеджиева и Гари Стреч. На 12 и 13 декември международно утвърденият експерт в ентъртеймънт индустрията, ще работи с бъдещи актьори и певци от Частната професионална гимназия по сценични изкуства „Акатамус“ и с други млади таланти. Двудневната програма с Марк Самърс ще бъде посветена на актуалните практики и най-новите технологии в международния кастинг, подготовката на self-tape и професионалното представяне пред камера. Докато изпълняват задачите, участниците ще преминат през реални ситуации. Операторът Георги Марков, който за поредна година е в екипа на Мастър класа, ще заснеме работния процес. Кадрите ще бъдат включени в документалния филм за Мастър класа, по който работят Деси Тенекеджиева и Гари Стреч.

Ученици от поредно издание на Мастър класа в Девин заедно с Деси Тенекеджиева и Гари Стреч

Марк Самърс е впечатляваща фигура в седмото изкуство с над 15 000 кастинг проекта в кариерата си. Завършил престижната театрална школа „Барбара Спийк“, едва на 17 основава първата си кастинг компания в свободна стая в дома на баща си. През следващите години се налага в киното, телевизията, рекламата, поп и рок музиката, модата и хореографията. Изумителното му портфолио включва концертния филм „Michael Jackson’s This Is It“, игралните продукции „I’ll Play Mother“, „The Boat That Rocked“, „East Is East“… Работи с Мадона и Ед Шийрън в емблематичните им клипове „Hung Up“ и „Bad Habits“, с Майкъл Джексън, Тейлър Суифт, „Металика“, Бионсе, Джъстин Тимбърлейк, Шакира, Кание Уест, 50 Cent и Робърт Плант. В киното си партнира с Вим Вендерс, Дарън Аронофски, Мартин Кембъл, Джим Шеридан, Джон Фавро, Антъни Мингела, Ричард Къртис, Жан-Пиер Жьоне, Януш Камински... Има десетки награди в Европа и Америка, сър Пол Маккартни го удостоява с почетното звание „Friend of LIPA“ на Ливърпулския институт за сценични изкуства. Днес Сaмърс продължава да споделя своя изключителен опит чрез международни мастър класове, в които помага на учениците да развият уменията и увереността, необходими за успешна кариера пред камерата.

Той е член на международното жури на „Награда за кино 355“, иновативния киноконкурс на Фондация „Стоян Камбарев“, в който трима млади режисьори създават петминутни филми само за три дни. Самърс неведнъж е посещавал България по покана на Деси Тенекеджиева, но сега за първи път ще работи с млади български артисти като техен ментор.

Марк Самърс и Йорданка Фандъкова връчват на актрисата Елеонора Иванова голямата награда на Фондация „Стоян Камбарев“

След изключително успешните издания на актьорския Мастър клас на холивудската звезда Гари Стреч и актрисата продуцент Деси Тенекеджиева, инициативата продължава и през декември с интензивна програма в рамките на три уикенда. Последното издание в Девин, проведено за трета поредна година в Спа хотел „Орфей“, събра млади таланти за едноседмично обучение, посветено на актьорското майсторство, работата пред камера, на еко туризъм и спорт. Със своя Аcting masterclass Стреч и Тенекеджиева дават уникалната възможност участниците да бъдат забелязани в международни кинопродукции. Този декември двамата ментори и преподавателят по работа с тяло и движение Коста Каракашян отново ще посрещнат както участници от предишните издания, така и нови таланти. Неслучайно от трите уикенда остават броени места само за 12 и 13 декември. Поради големия интерес Nova Film открива специална секция в уебсайта на Фондация „Стоян Камбарев“ www.kambarev.org, чрез която желаещите могат да се регистрират и да получават информация за предстоящите издания на мастър класа на Гари Стреч и Деси Тенекеджиева със специални гост-лектори. Запитвания за подробностите могат да се отправят към мениджъра на проекта Мария Иванова на [email protected] Международният актьорски мастър клас се провежда изцяло на английски език и се осъществява благодарение на Министерството на културата, с любезната подкрепа на Спа хотел„Орфей“-Девин и в партньорство с „Акатамус“.