Деси Тенекеджиева с тежка изповед. Разкри за последните дни на Камбарев
Актрисата смята, че загубата е най-голямото предателство, което Бог ѝ е изпратил
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Актрисата смята, че загубата е най-голямото предателство, което Бог ѝ е изпратил
Филмът, посветен на дъщерята на Тато, е почти готов
5 години по-късно пеещата актриса е щастлива с победата си
Благотворителният бал на фондация „Стоян Камбарев“ събра гости на Острова
Точно 10 години след излизането на съвместния им хит "Когато всичко свърши", Деси Тенекеджиева и Миро са готови с нов арт проект на Фондация "Стоян Ка...
Добрич е първата спирка на мащабния европейски арт проект на Фондация "Стоян Камбарев" Точно 10 години след излизането на съвместния им хит "Когато в...
Деси Тенекеджиева режисира и продуцира късометражен документален филм за уникалната изложба "Образ и Подобие", която представя 77 автопортрета от коле...
Деси Тенекеджиева влиза в ролята на Нора, снахата на Жерар Депардийо в швейцарско-българската копродукция с работно заглавие "Пътуването". Филмът ще с...
Актрисата Деси Тенекеджиева се завърна от Италия, където бе официален гост на набиращия все по-голяма популярност Mare Fesival в сицилианския живописе...