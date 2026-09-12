Всичко за Деси Тенекеджиева

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Деси и Миро пак заедно

Деси и Миро пак заедно

Точно 10 години след излизането на съвместния им хит "Когато всичко свърши", Деси Тенекеджиева и Миро са готови с нов арт проект на Фондация "Стоян Ка...

12 февруари | 23:30
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