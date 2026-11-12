Рок икона за първи път в София! Нов фестивал разтърсва столицата

София посреща нов мащабен музикален фестивал през лятото на 2027 г. - Release Sofia Festival, а първите обявени звезди в програмата му са легендарният рок музикант Billy Idol и калифорнийската алтернативна група The Neighbourhood. И двата концерта ще отбележат дебютни гостувания на артистите в българската столица и ще се проведат на най-новата фестивална локация в града – Sofia Live Park, разположена в парка на летище „Васил Левски“.

Началото на фестивала с The Neighbourhood (23 юни 2027 г.)

Първото обявено събитие от дебютното издание на фестивала е концертът на The Neighbourhood на 23 юни 2027 г. Калифорнийската банда пристига за пръв път в България, за да представи характерния си стил, съчетаващ рок, поп и R&B в разпознаваема меланхолична естетика. С милиарди слушания, участия на най-големите световни сцени и хитове като „Sweater Weather“ – една от най-слушаните песни в историята на Spotify, групата се е утвърдила като едно от водещите имена в съвременната алтернативна музика.

Рок легендата Billy Idol на българска сцена (4 юли 2027 г.)

Броени дни по-късно, на 4 юли 2027 г., на сцената на Sofia Live Park ще излезе една от най-големите рок икони на всички времена – Billy Idol, който също ще изнесе първия си концерт в София. В продължение на почти пет десетилетия той остава сред най-отличителните фигури в световната музика. Кариерата му започва между 1977 и 1981 г. като харизматичен фронтмен на Generation X, с които издава три албума, оставили трайна следа в първата вълна на британския пънк, преди да изгради впечатляваща солова кариера с десетки световни хитове.

Release Sofia Festival

Новият фестивален проект е роден от опита и концепцията на Release Athens – един от най-големите и утвърдени музикални фестивали в Гърция. От създаването си през 2016 г. досега гръцкият форум е посрещнал над 1 милион меломани и е представил повече от 260 артисти, сред които над 150 световни имена.

През 2027 г. фестивалът разширява присъствието си в България, пренасяйки своята идентичност и визия в София. Амбицията на организаторите е Release Sofia Festival да се превърне в ежегодна музикална среща за публиката от страната и региона, като обедини големи международни и български изпълнители с мащабни продукции, висока организация и специално внимание към цялостното преживяване на зрителите.