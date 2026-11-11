Найден Тодоров се завръща като преподавател в престижния Музикален университет във Виена

ри десетилетия след началото на своето обучение в австрийската столица българският диригент е поканен да предаде опита си на новото поколение музиканти в университета, в който самият той е учил.

Тази седмица маестро Найден Тодоров ще води класове по дирижиране в Университета за музика и сценични изкуства във Виена (mdw) – една от най-авторитетните европейски институции за висше музикално образование.

Поканата има особено значение в професионалната биография на българския диригент. Именно във Виена през 1993 година започва един от най-важните етапи на неговото музикално образование. Тук той изучава оркестрово дирижиране при легендарния професор Карл Йостерайхер и професор Урош Лайовиц, хорово дирижиране при Гюнтер Тойринг и оперно дирижиране при Конрад Лайтнер.

Основан през 1817 година, Университетът за музика и сценични изкуства във Виена е сред най-авторитетните институции за артистично образование в света. Неговите аудитории са формирали музиканти, променили историята на класическата музика – от Густав Малер до Клаудио Абадо, Зубин Мета, Марис Янсонс и Кирил Петренко. Сред прочутите му възпитаници са още пианистите Фридрих Гулда, Мицуко Учида и Рудолф Бухбиндер, както и цигуларката Патриция Копачинская.

Днес, повече от 30 години по-късно, Найден Тодоров се завръща в същата академична среда, вече като утвърден международен диригент, за да сподели с младите музиканти опита, натрупан на концертните и оперните сцени по света. Маестрото ще работи със студенти в бакалавърската и магистърската програми на униврситета.

Преподавателската дейност е важна част от професионалния път на Найден Тодоров. В София той е дългогодишен преподавател в Нов български университет, където през 2024 г. защитава и докторска степен. Води курсове по музикален мениджмънт, управление на културни институции и музикална индустрия, а от 2001 г. е диригент на галаконцертите на международните майсторски класове на Райна Кабаиванска. От май 2026 г. е и член на Настоятелството на НБУ.

През последните десетилетия Найден Тодоров изгражда международна кариера, която го отвежда на пет континента и го среща с едни от най-значимите музиканти на нашето време. Работил е с артисти като Марта Аргерих, Мария Жоао Пиреш, Максим Венгеров, Джошуа Бел, Пласидо Доминго и сър Брин Терфел.

Поканата от Виенския музикален университет идва непосредствено след участието му във финалния галаконцерт на международния оперен конкурс Operalia в Шанхай на 1 ноември, където за втора поредна година му е поверено дирижирането на оперната част от заключителното събитие.

Като артистичен директор на Софийската филхармония Найден Тодоров има ключова роля за международното развитие на националния оркестър. Носител е на френския Орден за изкуство и литература и на румънския Орден за културни заслуги, два пъти е избиран за „Музикант на годината“ в България.