След международния си възход Деляна Лазарова се завръща на пулта на Софийската филхармония

Една от най-успешните български диригентки на международната сцена – Деляна Лазарова, се завръща в София за концерт със Софийската филхармония на 22 октомври. След назначаването ѝ за главен гост-диригент на Шотландският симфоничен оркестър на BBC и Симфоничният оркестър на Юта, както и поредица от дебюти с водещи оркестри в Европа, Северна Америка и Япония, тя застава пред столичната публика с програма, която съчетава два върха на късния романтизъм.

Сред оркестрите, с които е работила, са Лондонският филхармоничен оркестър, Кралският филхармоничен оркестър и Немският симфоничен оркестър – Берлин. През 2020 г. Деляна печели първия международен диригентски конкурс Siemens Hallé и престижната награда за дирижиране „Джеймс Конлън“ на фестивала в Аспен. Днес тя е сред най-разпонаваемите млади лица на съвременната класическа сцена.

В първата част ще прозвучи Концертът за виолончело и оркестър в си минор на Антонин Дворжак. Това е произведение, което поколения приемат като ненадминатия шедьовър за този инструмент. Лиричен, драматичен и виртуозен, той е едновременно изпитание за солиста и за оркестъра. Солист е един от най-утвърдените български виолончелисти Александър Сомов. Неговата музикална зрялост и богат оркестров опит превръщат това произведение в особено очаквана среща с публиката.



Александър Сомов е концертмайстор на виолончеловата група на Страсбургската филхармония и преподавател в Консерваторията в Страсбург. През 1998 г. става първият музикант от Източна Европа, удостоен със Златния медал на лондонското училище Guildhall – отличие, присъждано и на легендарната Жаклин дю Пре. В кариерата си е работил с Лондонския симфоничен и Лондонския филхармоничен оркестър и е свирил с музиканти като Юрий Башмет, Жан-Ив Тибоде и Светлин Русев.

След антракта Софийската филхармония ще представи Симфония №3 от Сергей Рахманинов. Творбата рядко присъства в концертните програми, но заема особено място в творчеството на композитора. Това е последната му симфония, в която богатата романтична мелодика среща по-сдържан и зрял композиторски език. Фината оркестрация, наситените оркестрови багри и силното емоционално напрежение превръщат произведението в едно от най-ценените открития за любителите на класиката.

Програмата не е избрана случайно. Деляна Лазарова е особено ценена със своите интерпретации на централно- и източноевропейския репертоар:. Музиката на Дворжак, Чайковски, Барток и Стравински заема важно място в артистичния ѝ профил и е сред причините за стремителното ѝ международно признание.

Билети за концерта са налични на касата на зала България и в мрежата на Ивентим.