Култура

В София звучи концертът на Филип Глас, вдъхновен от Денис Ръсел Дейвис

В София звучи концертът на Филип Глас, вдъхновен от Денис Ръсел Дейвис
23 окт 26 | 12:56
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Елка Василева

Няма много диригенти, които могат да кажат: „Бях там, когато това произведение се роди.“ Денис Ръсел Дейвис е един от тях.
На 29 октомври Софийската филхармония ви кани на една необичайна, емоционалнасреща. На сцената на зала „България“ ще застане Денис Ръсел Дейвис – диригентът, чието име е неразривно свързано с творчеството на Филип Глас, а солист ще бъде австрийският цигулар Бенямин Херцл.

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Малцина знаят историята зад Първия концерт за цигулка на Филип Глас. В продължение на години Денис Ръсел Дейвис убеждава композитора, че е време да напише голям концерт за цигулка. Глас дълго се колебае, но накрая приема предизвикателството. Така през 1987 г. се ражда произведение, което днес е сред най-изпълняваните съвременни концерти за цигулка в света.

Почти четири десетилетия по-късно именно Денис Ръсел Дейвис пристига в София, за да дирижира творбата, чиято история започва с неговото убеждение и вяра в нейното създаване. Малко диригенти могат да разкажат тази музика толкова отвътре.
Солист ще бъде Бенямин Херцл – един от най-интересните представители на младото поколение австрийски цигулари, който впечатлява с интелигентен прочит и изключителна чувствителност към съвременния репертоар.

Във втората част на вечерта Софийската филхармония ще изпълни Шестата симфония на Антон Брукнер. Това е произведение, което разкрива друг свят. Ако при Глас музиката се движи с пулс, който постепенно увлича слушателя, при Брукнер звукът се разгръща като величествена архитектура, изградена с търпение и простор.
Това е концерт за ценителите на симфоничната музика. Но не само.
Ако никога не сте слушали симфоничен концерт, това е една от най-добрите вечери, с които можете да започнете.
Музиката на Филип Глас е непосредствена, въздействаща и достъпна, а срещата с Денис Ръсел Дейвис превръща изпълнението в рядка възможност да бъде чута творбата от човека, който стои в самото начало на нейната история.

 Билети са налични на касата на зала „България” и в мрежата на Ивентим.

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Автор Елка Василева

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