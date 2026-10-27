Култура

Найден Тодоров ще дирижира финала на „Опералия“ в Шанхай

Найден Тодоров ще дирижира финала на „Опералия“ в Шанхай
27 окт 26 | 16:50
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Елка Василева

След изключителното си представяне на миналогодишното издание на престижния конкурс в София българският маестро получи лична покана от Пласидо Доминго

Маестро Найден Тодоров ще дирижира оперната част на финалния концерт на един от най-престижните музикални конкурси в света – „Опералия“, основан от легендарния Пласидо Доминго. Събитието ще се състои на 1 ноември в Shangyin Opera House в Шанхай, където тази година се провежда международната надпревара за млади оперни певци. Финалният концерт ще бъде излъчен по Mezzo – един от водещите международни телевизионни канали за класическа музика и опера.

Поканата към българския диригент идва лично от Пласидо Доминго след изключително успешното представяне на Найден Тодоров на „Опералия“ през 2025 г. в София. Тогава, под неговата палка, Софийската филхармония съпровожда финалистите на конкурса в зала „България“. Високата оценка на Доминго за работата на българския маестро намира своето продължение в поканата той отново да застане на диригентския пулт на финала – този път в Шанхай.

Както и в София, двамата ще си поделят диригентските ангажименти на финалния концерт. Найден Тодоров ще дирижира оперните изпълнения на финалистите, а Пласидо Доминго ще застане на пулта за изпълненията на сарсуели – традиционния испански музикално-сценичен жанр, който заема специално място в артистичната кариера на световноизвестния тенор.

За Найден Тодоров това е поредно международно признание за неговото диригентско майсторство. Директор на Софийската филхармония и заемал поста министър на културата на Република България, той е сред най-разпознаваемите български музиканти на международната сцена. През годините маестрото последователно работи за разширяването на международното присъствие на българските музикални институции и артисти.

Основан през 1993 г. от Пласидо Доминго, конкурсът „Опералия“ е сред най-авторитетните международни платформи за откриване на млади оперни таланти. Негови лауреати са световноизвестни певци като Роландо Вийязон, Джойс ДиДонато, Ервин Шрот, Прити Йенде и българката Соня Йончева. Всяка година конкурсът събира млади изпълнители от различни държави, а представянето им се оценява от жури с участието на водещи представители на международната оперна индустрия.

Тазгодишното издание на „Опералия“ се провежда от 26 октомври до 1 ноември в Шанхай, с домакинството на Шанхайската консерватория и Shangyin Opera House.

Само година след като София посрещна елита на младото световно оперно изкуство, българското присъствие в историята на „Опералия“ продължава. И ако през 2025 г. Найден Тодоров представи Софийската филхармония пред международната оперна общност, сега той ще пренесе българското диригентско майсторство на сцената в Шанхай.

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Автор Елка Василева

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