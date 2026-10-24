Меган Маркъл разкри страшната тайна зад разрива с баща си

Осем години Меган Маркъл не говореше открито за истинските причини, поради които е прекъснала отношенията с баща си. Сега, когато срещу 82-годишния Томас Маркъл се разследват тежки обвинения, херцогинята на Съсекс изпитва облекчение, че случаят най-после получава сериозно внимание.

Близък приятел на Меган разкрива пред британския таблоид „Сън“, че съпругата на принц Хари от години живее с тревожна информация за баща си, но се е въздържала от публични изявления, за да не попречи на евентуално разследване.

Според източника тя изпитва „истинско облекчение“, че обвиненията вече се проверяват от компетентните власти, пише списание People.

Скандалът, който разтърси семейството на Меган

Причина за новото напрежение станаха твърденията на полубрата на херцогинята – 60-годишния Томас Маркъл-младши.

Според публикация на „Сън“ той заявил, че е открил стотици, а вероятно и хиляди изображения с материали, показващи сексуално насилие над деца, сред вещи на баща им в град Себу, Филипините.

По думите му материалите се намирали в четири големи кашона с компютри и други лични принадлежности.

Томас Маркъл-младши твърди, че е сигнализирал властите във Филипините и Съединените щати, включително ФБР.

Тези твърдения все още не са доказани и срещу бащата на Меган няма обявена присъда.

Филипинските власти обаче потвърдиха, че случаят се разследва.

Заместник-министърът на правосъдието Николас Тай съобщи пред Ройтерс, че специализирана работна група за борба с трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца в интернет проверява информацията.

„Години наред не можеше да говори открито“

Близкият приятел на Меган, който разговарял със „Сън“ с нейното одобрение, обяснява, че новините са я разстроили дълбоко.

Като майка на две малки деца тя е особено чувствителна към възможността непълнолетни да са пострадали.

Според източника херцогинята е съкрушена от появилата се информация и мислите ѝ са преди всичко с евентуалните жертви.

Той подчертава, че след години, през които Меган е била принудена да запази мълчание, тя изпитва облекчение, че обвиненията вече са обект на официална проверка.

По думите му през цялото това време херцогинята се е съобразявала с правни съвети за това какво може да сподели публично.

Тя се опасявала, че откритото обсъждане на непотвърдени твърдения може да навреди на евентуално разследване и да има правни последици.

Приятелят ѝ изразява и разочарование, че е било необходимо толкова много време, преди случаят да привлече подобно внимание.

Меган научила за тревожни обвинения още през 2018 г.

В официално изявление, предоставено на People, 45-годишната Меган потвърди, че за първи път е получила информация за сериозни обвинения срещу баща си още през 2018 г., малко след сватбата си с принц Хари.

Тогава до лондонската полиция и службата за охрана на кралското семейство било изпратено писмо със смущаващи твърдения за Томас Маркъл.

Впоследствие съдържанието на писмото било предоставено и на херцогинята.

Тя разказва, че получила уверения, че изложените в него твърдения се разследват.

Според източник, запознат със случая, по онова време информацията не е била потвърдена. На Меган било препоръчано да не я разгласява, за да не възпрепятства действията на компетентните органи.

Не е ясно дали твърденията в писмото от 2018 г. са свързани с обвиненията, появили се през октомври 2026 г.

„Сън“ съобщава, че е видял копие от старото писмо. Според изданието то съдържало и обвинения за сексуално насилие над дете, както и твърдения, свързани с посещения на Томас Маркъл във Филипините и Тайланд.

People изрично уточнява, че не е успяло да потвърди независимо тези твърдения.

Защо Меган не допуснала дядото до Арчи и Лилибет?

Новите разкрития хвърлят различна светлина върху един от най-коментираните семейни конфликти в британското кралско семейство.

Меган и баща ѝ нямат близки отношения от 2018 г. Той никога не е виждал двете ѝ деца от принц Хари – седемгодишния Арчи и петгодишната Лилибет.

През годините решението ѝ да държи децата далеч от техния дядо предизвикваше множество коментари и спекулации.

Сега Меган обяснява, че е имала само една причина да прекъсне контакта – да ги защити.

Тя изразява надежда обществеността най-после да разбере, че въпреки начина, по който някои медии са представяли отношенията ѝ с баща ѝ, дистанцията не е била продиктувана от желание за отмъщение.

Херцогинята казва, че се е доверила на властите да защитят и други семейства, както самата тя се е стремяла да защити своето.

Според нея безопасността на децата трябва да бъде водещ приоритет, а ако бъдат установени престъпления, правосъдието трябва да бъде доведено докрай.

Бащата на Меган отрича категорично

Томас Маркъл-старши отхвърли всички обвинения срещу себе си.

В изявление пред британския „Дейли Мейл“ на 23 октомври той заяви, че е шокиран и дълбоко наранен от твърденията на собствения си син.

82-годишният мъж категорично отрича да е извършвал действията, в които е обвинен, и определя твърденията като отвратителни лъжи.

Той изразява недоумение защо синът му би се опитал да съсипе репутацията му с подобни обвинения.

Какво разследват полицията и ФБР?

Лондонската полиция също коментира информацията за писмото от 2018 г.

Говорител на Скотланд Ярд потвърди, че институцията е запозната с публикациите, според които служители на звеното за охрана на кралското семейство са участвали в предаването на документа.

Полицията извършва вътрешна проверка, за да установи обстоятелствата.

Оттам обаче уточняват, че британските власти не са разследвали и към момента не разследват 82-годишен мъж, живеещ извън Обединеното кралство.

ФБР също потвърди пред People, че е запознато с обвиненията.

Американската федерална служба заявява готовност да съдейства на филипинските власти и да проучи дали има данни за нарушения на федералното законодателство на САЩ.

Семейният разрив започна преди кралската сватба

Отношенията между Меган и баща ѝ се влошиха още преди сватбата ѝ с принц Хари през май 2018 г.

Първоначално Томас Маркъл трябваше да отведе дъщеря си до олтара. Той обаче не присъства на церемонията след скандал с предварително организирани папарашки снимки и съобщения за здравословни проблеми.

Част от пътя до олтара Меган извървя с тогавашния принц на Уелс Чарлз.

Впоследствие Томас призна, че е участвал в инсценирането на фотографиите.

През 2021 г., в интервюто си с Опра Уинфри, Меган говори за болезнената загуба на връзката с баща си.

Тя призна, че за нея отношенията им на практика са приключили.

Въпреки това през декември 2025 г. херцогинята направила опит да се свърже с него, след като научила, че е претърпял ампутация на крак.

След като Томас публично заявил, че не е чул нищо от дъщеря си, неин представител потвърдил, че тя му е изпратила писмо, което вече е било получено.

Съдържанието на тази кореспонденция не е оповестено.

Днес отношенията между двамата продължават да бъдат прекъснати, а новите обвинения поставят семейната история в съвсем различен контекст.