Двама мъже бяха задържани и официално обвинени за влизане с взлом в Анмър Хол - провинциалната резиденция на принц Уилям и Кейт Мидълтън в имението Сандрингам. Полицията в графство Норфолк е реагирала на сигнал за съмнителна активност малко преди 18:00 ч. местно време на 23 ноември. В мащабната операция по претърсването на района са участвали полицейски кучета, дронове и хеликоптер, благодарение на които заподозрените са заловени на територията на имота.

Задържаните са 34-годишният Мирген Доку, регистриран на адрес в Лондон, и 32-годишният Арилен Ндоци, който е без постоянно местожителство. Срещу двамата са повдигнати обвинения за влизане в жилище с цел кражба, както и за незаконно нахлуване в защитен обект. Към момента те остават в ареста. По данни на полицията по време на инцидента в къщата не е имало никого, а от двореца Кенсингтън отказаха коментар с мотива, че не обсъждат въпроси, свързани със сигурността.

Имението Анмър Хол с десет спални беше подарено на принца и принцесата на Уелс от покойната кралица Елизабет II по повод сватбата им през 2011 г. Двойката живее постоянно в Уиндзор и използва имота в Норфолк предимно за почивка през ваканциите и празниците. Въпреки засилената охрана на кралското семейство, подобни пробиви в сигурността не са прецедент - Би Би Си припомня, че през 2024 г. крадци проникнаха във ферма на територията на замъка Уиндзор и откраднаха две превозни средства.