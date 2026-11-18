Принцът на Уелс Уилям отличи петима победители с престижните екологични награди „Ъртшот“ (Earthshot) на тържествена церемония в индийския мегаполис Мумбай. Всеки от лауреатите получи финансиране в размер на 1 милион британски лири в подкрепа на проектите си за справяне с глобалните климатични и екологични предизвикателства.

Ежегодното събитие се проведе в конгресния център Jio World и беляза кулминацията на тридневната визита на принц Уилям и принцеса Катрин в Индия. Петимата носители на отличието бяха избрани измежду 15 финалисти за иновативните си решения в сфери като устойчивия транспорт, възобновяемата енергия, опазването на горите и защитата на океаните.

Сред отличените тази година са индийската компания Mahindra Last Mile Mobility за приноса ѝ към развитието и достъпността на електрическия транспорт, както и организацията PFAS-Free France за мащабната кампания срещу употребата на токсичните т.нар. „вечни химикали“. Награди получиха също тръстът Niue Ocean Wide Trust за последователните усилия в опазването на морските екосистеми, енергийната компания Ørsted за ключовата ѝ роля в развитието на вятърната енергетика, както и Кралство Бутан за държавните политики и постижения в опазването на хималайските гори.

Наградите „Ъртшот“ са учредени от принц Уилям през 2020 г. чрез Кралската фондация с цел да стимулират и мащабират иновации, които ограничават последиците от глобалното затопляне. На гала вечерята в Мумбай присъстваха редица звезди от индийското кино, предприемачи и водещи природозащитници.

Кралската двойка пристигна в Индия в понеделник, като програмата им включваше редица неформални и официални ангажименти - двамата играха уличен крикет в Мумбай, возиха се на електрическа рикша и разговаряха с представители на местния спорт, модата и филмовата индустрия. В програмата за днес е заложена и официална среща с индийския министър-председател Нарендра Моди.