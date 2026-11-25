Кафето в София по-скъпо от Италия

Кафето в столичните заведения вече е по-скъпо от това в Италия. По-скъпо е дори от ресторантите в топ градове като Рим, Флоренция, Милано, Неапол. В Италия чаша кафе масово се продава на цена до 1,50 евро. На по-изисканите места стига 2 евро. Кафе над 2 евро е голяма рядкост и повече хора го подминават, тъй като на съседния coffee shop или кафене е по-евтино.

Питайки италианците защо е така, те казват, че кафето за тях е стока от първа необходимост. То е като водата и трябва да бъде достъпно за всеки. За това държат цена до 2 евро.

За сравнение у нас почти няма заведение в което кафето да е под 2,50 евро. В повече е около 2,80, а по централните улици 3,50 евро. Което обърнато в левове е 7 евро – сума, която едва ли някой преди 1 година щеше да отдели за чаша кафе.

Но като не мислиш в каква валута, 3,50 някак стои поносимо.

У нас кафето дори в обикновените магазинчета за кафе и цигари се продава средно за 1,50 евро, а преди една година беше между 80 стотинки и левче.