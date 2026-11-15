Експерти казаха кое кафе да избягваме и посочиха здравословна алтернатива

Кафето се предлага в различни разновидности. Експертите са съгласни, че смляното кафе е най-доброто. Разтворимото кафе, което се приготвя най-бързо, се класира най-ниско, според полското издание Medonet.pl.

Диетологът Михал Вжосек предупреждава да не се пие разтворимо кафе като "3 в 1", което изисква само гореща вода и няколко секунди подготовка. Отбелязва се, че лекотата на приготвяне и сладкият вкус насърчават много хора да избират този вид напитка, предава БГНЕС.

Експертът обаче подчертава, че това е просто "продукт, който имитира кафе". Той обосновава позицията си, като анализира състава на напитката. Захарта е водещата съставка в кафето "3 в 1", следвана от глюкозо-фруктозния сироп и хидрогенираното палмово масло. Едва на четвърто място можете да намерите истинско кафе, което съдържа по-малко от 8%.

Както отбелязва изданието, и трите съставки начело на списъка са вредни за здравето. Експертите казват, че прекомерната захар в диетата води до високо кръвно налягане и повишени нива на триглицериди. Това, от своя страна, е пряко свързано с ускореното развитие на атеросклероза, която в крайна сметка може да доведе до инфаркт или инсулт. Освен това, захарта влияе върху телесното тегло и влошава благосъстоянието. Що се отнася до хидрогенираното палмово масло, то съдържа нездравословни трансмазнини, които намаляват еластичността и пропускливостта на клетъчните мембрани. В същото време те допринасят за повишаване на LDL (лошия) холестерола и намаляване на HDL (добрия) холестерола, което допълнително увеличава риска от сърдечни заболявания.

Освен това, както се отбелязва в статията, поради високото си съдържание на захар, кафето 3 в 1 е много калорично: 150 мл от тази напитка съдържат 73 ккал, докато чаша кафе, приготвено от смлени зърна, съдържа само 2 ккал на 200 мл. Разбира се, добавянето на захар и/или мляко или течна сметана ще увеличи калорийното съдържание на ароматната напитка. Тя обаче не съдържа хидрогенирано палмово масло, което със сигурност е основно предимство, отбелязва изданието.

Според авторите, водата с лимон е много по-здравословен избор, който не само освежава, но и помага за попълване на течностите. Към напитката може да се добави джинджифил, което допълнително ще укрепи естествената имунна система на организма. Зеленият чай, матча и билковите чайове също са чудесни алтернативи на кафето.

Украинската агенция УНИАН вече съобщи, че канелата прави кафето по-сладко и по-здравословно. За да направите това, добавете една чаена лъжичка от подправката към чаша кафе. Едно от предимствата на канелата е способността ѝ да повишава инсулиновата чувствителност, което означава, че кафето с канела спомага за регулирането нивото на кръвната захар.