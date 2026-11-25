Нидерландската авиокомпания KLM Royal Dutch Airlines открива директна линия между София и Амстердам от 28 март 2027 г. Полетите ще се изпълняват ежедневно, а новият маршрут ще осигури на българските пътници достъп до глобалната мрежа на авиокомпанията.

Билетите вече са в продажба.

Полетите между София и Амстердам ще се изпълняват от регионалното подразделение на авиокомпанията KLM Cityhopper със самолети Embraer 195-E2.

Самолетите ще излитат от Амстердам в 9:20 ч. и ще кацат в София в 13:15 ч.

Обратният полет от българската столица е в 13:50 ч., с пристигане в Амстердам в 15:50 ч.

До момента единствената авиокомпания, която изпълнява директни полети между София и амстердамското летище "Схипхол", е националният авиопревозвач "България Еър". Полетите се изпълняват почти всеки ден, като самолетите излитат от София в 7:00 ч. и пристигат в Амстердам в 9:00 ч. Продължителността на полета е около три часа.

Алтернативен вариант за пътуване до нидерландската столица са нискотарифните авиокомпании Wizz Air и Ryanair,

които изпълняват директни полети от София до Айндховен. Градът се намира на около 125 километра от Амстердам, като пътуването между двата града с влак отнема приблизително час и половина.

Българските пътници могат да достигнат до Амстердам и с прекачване - с Lufthansa през Франкфурт или Мюнхен, Austrian Airlines през Виена, Air Serbia през Белград, LOT през Варшава и Turkish Airlines през Истанбул.

С навлизането на KLM на българския пазар конкуренцията по директната линия София - Амстердам ще се увеличи, което създава предпоставки за по-конкурентни цени на самолетните билети и по-голям избор на часове за пътуване.