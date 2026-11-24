Най-старата авиокомпания в света, която продължава да работи под оригиналното си име - нидерландската KLM, започва директни полети между София и Амстердам. Новата редовна линия ще бъде открита на 28 март 2027 г., като самолетите ще летят всеки ден между двете столици. За първи път в историята си нидерландският национален превозвач включва София в своята мрежа от директни дестинации. Това съобщиха от летище „Васил Левски“ - София, като уточниха, че билетите за новите полети вече са в продажба.

Всекидневна връзка с Амстердам от 28 март

Новата линия ще даде на българските пътници повече възможности за пътуване както до Нидерландия, така и до редица други държави. Причината е, че летище Амстердам Схипхол е един от водещите авиационни центрове в Европа, през който KLM осигурява международни връзки с десетки дестинации.

Благодарение на ежедневните полети пътуващите от София ще могат да използват мрежата на нидерландския превозвач за последващи пътувания в Европа и до други континенти. Новата линия ще разшири възможностите както за туристически пътувания, така и за бизнес посещения.

Билетите вече могат да бъдат закупени от официалните канали за продажба на KLM.

Важна стъпка за развитието на летището

Главният изпълнителен директор на СОФ Кънект Хесус Кабайеро приветства присъединяването на нидерландския превозвач към авиокомпаниите, обслужващи българската столица.

„Разширяването на мрежата ни от авиокомпании-партньори и дестинации укрепва международната свързаност на България и създава нови възможности както за пътниците, така и за бизнеса“, заяви Кабайеро.

Той подчерта, че привличането на авиокомпания с историята и международното присъствие на KLM е важен етап в развитието на столичното летище.

Според него партньорството е част от дългосрочната амбиция на СОФ Кънект да превърне София в първото регионално 5-звездно летище в Европа. Целта е да бъдат осигурени по-високо качество на обслужването и повече удобни връзки с водещите авиационни центрове по света.

Авиокомпания с повече от век история

KLM е основана на 7 октомври 1919 г. и е призната за най-старата авиокомпания в света, която продължава да извършва полети под първоначалното си име. През повече от едно столетие тя се утвърждава като един от големите международни въздушни превозвачи.

Днес KLM е част от авиационната група Air France-KLM. Заедно с регионалното си подразделение KLM Cityhopper компанията обслужва 34,1 млн. пътници и превозва 621 000 тона товари.

Мрежата на нидерландския превозвач обхваща 92 европейски и 70 междуконтинентални дестинации. Чрез основната си база в Амстердам компанията осигурява връзки с редица водещи икономически и туристически центрове.

София разширява международната си свързаност

Присъединяването на KLM към авиокомпаниите на летище „Васил Левски“ - София е част от усилията на концесионера СОФ Кънект за привличане на нови международни превозвачи.

Компанията продължава да работи за разширяване на мрежата от директни полети и увеличаване на възможностите за прекачване към други дестинации. Откриването на ежедневната линия София-Амстердам е поредна стъпка в тази посока, като първият редовен полет на KLM е планиран за 28 март 2027 г.