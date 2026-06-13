KLM предупредили за проблем в Airbus A320
Холандските кралски авиолинии KLM са предупредили другите компании, ползващи самолети Airbus, че има проблем в автопилотната система на A320. Това пиш...
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Холандските кралски авиолинии KLM са предупредили другите компании, ползващи самолети Airbus, че има проблем в автопилотната система на A320. Това пиш...