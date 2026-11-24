Еврото се задържа близо до най-ниското си равнище от повече от 18 месеца, докато американският долар продължава да печели позиции на международните валутни пазари. Тази сутрин единната европейска валута се търгува около 1,09 долара на фона на засилващите се очаквания за ново повишаване на лихвите в САЩ през декември. Подкрепа за американската валута оказва и възстановяването на технологичните компании на Уолстрийт след завръщането на Дженсън Хуан начело на "Енвидиа".

Еврото се задържа около 1,09 долара

Към 9:50 ч. българско време едно евро се разменяше за 1,090 долара, което представлява минимално повишение от 0,03% спрямо предходната котировка. По-рано в азиатската търговия курсът достигна 1,0911 долара, след като през предишната сесия единната валута загуби 0,6% от стойността си.

Спрямо британската лира еврото поскъпна с 0,02% до 0,836 лири, а спрямо швейцарския франк - с 0,14% до 0,919 франка. Европейската централна банка определи в понеделник референтен курс от 1,0939 долара за евро при 1,0992 долара в петък.

Британската лира също остана под натиск. Тя се търгуваше за 1,3043 долара, близо до най-ниското си равнище от една година.

Доларът е близо до 20-месечен връх

Доларовият индекс, който измерва стойността на американската валута спрямо кошница от шест водещи валути, се понижи леко до 104,28 пункта. Въпреки това той остана близо до достигнатия в понеделник 20-месечен максимум от 104,53 пункта.

Основният фактор за поскъпването на долара са очакванията, че Управлението за федерален резерв на САЩ ще продължи да повишава основните лихви. Според инструмента "ФедУоч" на Си Ем И инвеститорите вече напълно отчитат в цените увеличение с 25 базисни пункта през декември.

Пазарите допускат и малка вероятност за по-голямо повишение с 50 базисни пункта. Само ден по-рано подобен сценарий изобщо не беше заложен в очакванията.

Завръщането на Хуан в "Енвидиа" раздвижи пазарите

Сериозен принос за укрепването на долара има и рязкото възстановяване на американските технологични акции. В понеделник "Енвидиа" възстанови Дженсън Хуан на поста главен изпълнителен директор след намесата на президента Доналд Тръмп.

Решението предизвика силно поскъпване на акциите на компанията, чиято пазарна капитализация се увеличи с около 950 млрд. долара само за една търговска сесия. Оптимизмът се пренесе и върху други технологични компании, свързани с развитието на изкуствения интелект.

Каръл Конг, валутен стратег в "Комънуелт банк ъв Острейлия", посочи пред Ройтерс, че реакцията на фондовите пазари показва подновен интерес на инвеститорите към перспективите пред изкуствения интелект. Според нея този сектор продължава да подкрепя представата за силата на американската икономика и съответно на долара.

Федералният резерв отново е под прожекторите

През миналата седмица значителните разпродажби на технологични акции бяха ограничили очакванията за по-нататъшно затягане на паричната политика. Инвеститорите се опасяваха, че нови увеличения на лихвите могат допълнително да натоварят икономиката.

Според пазарния анализатор на "Сити" Престън Пали по-строгите финансови условия и по-ниските борсови оценки могат да намалят готовността на Федералния резерв за допълнително повишаване на лихвите. Силното възстановяване на Уолстрийт в понеделник обаче е отслабило част от този натиск.

Очакванията за решенията на американската централна банка остават основен фактор за движенията на валутните курсове в навечерието на последното й заседание за годината.

Йената и австралийският долар също отслабват

Японската йена поевтиня с 0,1% до 159,18 йени за един американски долар по време на азиатската търговия. Австралийският долар остана близо до 11-месечно дъно при курс от 0,6631 щатски долара.

Новозеландската валута се търгуваше за 0,5451 щатски долара, недалеч от достигнатото в понеделник 17-годишно дъно от 0,5434 долара.

Австралийският долар е под допълнителен натиск заради променените очаквания за лихвената политика в страната. Инвеститорите вече залагат на първо понижение през август 2027 г. и общо намаление на лихвите с 50 базисни пункта до края на следващата година.

Анализаторите на "Джей Пи Морган" отбелязват, че залозите срещу австралийската валута са се увеличили значително, като при някои показатели са достигнали крайни равнища.