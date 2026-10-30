Криптосветът е в шок! Рекордна кражба срина биткойна

Най-голямата криптоборса в света Binance стана жертва на безпрецедентна хакерска атака, при която са засегнати дигитални активи на стойност 6,3 милиарда долара. Това е най-мащабният подобен инцидент в историята на криптовалутите, а първите данни от разследването насочват подозренията към Северна Корея.

Компанията временно преустанови депозитите и тегленията, като увери клиентите си, че ще покрие загубите. Новината предизвика сериозни сътресения на финансовите пазари, а биткойнът потъна под 77 000 долара, съобщава Блумбърг.

Замразиха криптовалути за 3 милиарда долара

Binance потвърди размера на засегнатите средства в официално съобщение в социалната мрежа X. Компанията обяви, че вече работи с партньори от блокчейн индустрията за проследяване на откраднатите активи и предотвратяване на тяхното прехвърляне.

Според борсата до момента са замразени около 3 милиарда долара, което представлява почти половината от общата стойност на засегнатите средства.

„Средствата на потребителите са в безопасност“, увериха от Binance, като поеха ангажимент да покрият всички загуби.

В операцията по блокиране на активите участват и водещите емитенти на стабилни криптовалути. Компанията Tether вече е замразила над 1,5 милиарда долара, свързани с атаката, съобщи нейният ръководител Паоло Ардоино. Circle, която стои зад друга широко използвана стабилна монета, е блокирала допълнителни 800 милиона долара.

Следите водят към Северна Корея

Компанията за блокчейн анализи TRM Labs обяви, че зад атаката вероятно стои севернокорейската хакерска група TraderTraitor, смятана за едно от най-опасните звена за кибероперации, свързвани с Пхенян.

Експертите посочват, че са анализирали както движението на криптовалутите в блокчейн мрежите, така и допълнителни данни извън тях. Според TRM заключението за севернокорейска следа е направено с висока степен на увереност.

Окончателното установяване на извършителите обаче предстои.

Мащабът на атаката надхвърля многократно досегашния рекорд. През февруари 2025 г. хакери откраднаха криптовалути за близо 1,5 милиарда долара от борсата Bybit. Сега засегнатата сума е повече от четири пъти по-голяма.

Биткойнът се срина под 77 000 долара

Пазарната реакция беше незабавна. Биткойнът загуби около 3% от стойността си в края на американската търговска сесия, а впоследствие поевтиня с още 3% в Азия. Цената му падна под 77 000 долара - най-ниското равнище от септември насам.

Спадът засегна и други криптовалути, тъй като инвеститорите започнаха да се опасяват от по-широки последици за сектора.

Фредрик Колинс, главен изпълнителен директор на платформата Velo Data, коментира, че всеки сериозен проблем с Binance неизбежно се отразява върху доверието в цялата криптоиндустрия. Според него притесненията се засилват и заради все по-големите възможности на хакерите да използват изкуствен интелект.

Ще стигнат ли резервите на борсата

Още през 2018 г. Binance създаде специален резервен фонд за защита на клиентите, известен като SAFU. Предназначението му е да покрива загуби при извънредни ситуации, включително тежки пробиви в сигурността.

По данни на компанията от 2024 г. фондът обикновено поддържа активи за около 1 милиард долара, макар стойността им да се променя според пазарните условия. Това е значително по-малко от обявените 6,3 милиарда долара засегнати средства, но все още не е ясно каква част от тях ще бъдат окончателно загубени.

Междувременно криптоиндустрията преживява поредица от киберинциденти. В същия ден платформата Polymarket също временно спря търговията след пробив при външен доставчик на софтуер, а анализаторите от Bubblemaps съобщиха за източени 2,7 милиона долара от сметките на повече от 700 потребители.