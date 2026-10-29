Голяма промяна в пазаруването - три компании обединяват сили

Въпреки стремителното развитие на онлайн търговията повечето хора по света продължават да пазаруват във физически магазини. Именно това стои в основата на нов международен бизнес проект, който цели да промени начина, по който търговците рекламират стоките си и достигат до потребителите. Три големи компании обединяват дейността си в групата ShopX, която достига до 400 милиона купувачи на 27 пазара. Основната идея е дигиталните технологии да покажат как рекламата и промоциите се превръщат в реални покупки.

Три компании създават международна група

ShopX обединява Flipp, Shopfully и MEDIA CENTRAL, които досега развиват самостоятелна дейност в областта на рекламата, технологиите и търговията на дребно. Новата структура разполага с над 1000 специалисти и обслужва хиляди търговци и производители на различни пазари.

Трите компании ще запазят досегашните си имена и отношенията с клиентите, но ще използват общи технологични решения. Очаква се това да позволи на търговците да достигат до повече потребители и да оценяват по-точно резултатите от рекламните си кампании.

„В продължение на десетилетия разработваме решения, които носят реална стойност за стотици милиони домакинства. Обединяването на нашите усилия ще даде възможност на търговците и брандовете, с които работим, да използват общата ни платформа за постигане на конкретни, измерими резултати в търговските обекти“, заяви главният изпълнителен директор на групата Майкъл Силвърман.

Защо физическите магазини остават толкова важни

Според данни на eMarketer около 80% от продажбите на дребно в световен мащаб все още се осъществяват във физически магазини. При стоките за ежедневна употреба този дял достига близо 90%, показва изследване на Europanel.

Това означава, че въпреки популярността на електронната търговия супермаркетите и традиционните магазини продължават да играят решаваща роля в потребителското поведение.

Същевременно купувачите все по-често търсят предварително информация за цените и промоциите в интернет. Тя обаче е разпръсната между сайтове, приложения и рекламни платформи, което затруднява сравняването на различните предложения.

За производителите проблемът е друг. Те инвестират значителни средства в реклама, но невинаги могат да установят доколко конкретната кампания е довела до повече покупки в магазините.

Пазар за 200 милиарда долара

Именно връзката между рекламата и реалните продажби се превръща в една от най-динамично развиващите се области на търговията. Секторът, известен като ритейл медии, вече се оценява на 200 милиарда долара в световен мащаб, според данни на WARC, цитирани от компанията.

Досега този модел се използва предимно в електронната търговия, където лесно може да се проследи дали дадена реклама е довела до покупка. При физическите магазини връзката е по-трудна за установяване, тъй като клиентът може да види реклама онлайн, но да купи стоката дни по-късно на касата.

ShopX възнамерява да развие обща платформа, която да свързва рекламните предложения на различни търговци с информацията за потребителския интерес и продажбите.

„По-голямата част от пазаруването все още се осъществява във физическите магазини, но значителна част от тези покупки остава извън полезрението на брандовете, които инвестират в реклама, за да повлияят на потребителския избор“, обясни Стефано Порту, президент и главен оперативен директор на групата.

Предстоят нови придобивания

Създаването на ShopX е поредна стъпка в процес на международно разрастване. Компаниите в групата вече са осъществили общо 10 придобивания, а ръководството планира нови инвестиции в технологии и навлизане на допълнителни пазари.

Начело на обединението застават Майкъл Силвърман като главен изпълнителен директор, Стефано Порту като президент и главен оперативен директор, Джаклин Уелш като главен финансов директор и Инго Виенанд като главен изпълнителен директор на MEDIA CENTRAL.