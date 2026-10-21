Лидл България: Работим открито и очакваме еднакъв подход към всички участници във веригата на доставки

Представители на държавните контролни институции, сред които министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, проф. Светла Янчева, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните, Мая Манолова, председател на Комисията за защита на потребителите, и Борис Михайлов, изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, направиха днес проверка в логистичната база на Лидл България в Равно поле. Паралелна проверка от трите институции се извършва и в другия логистичен център на веригата в с. Кабиле, Ямболско. Компанията осигури пълен достъп до проверяваните съоръжения и необходимото съдействие на представителите на институциите.

Проверката от страна на институциите ще продължи три дни, като от компанията са изискани различни финансови и транспортни документи, свързани с получаване, съхранение и движение на стоките. Също така бяха прегледани организацията на доставките, системите за проследимост на продуктите, контролът на качеството и безопасността на храните, както и мащабът на логистичната дейност, която осигурява снабдяването на магазините на веригата в страната.

„Нямаме никакви притеснения от проверките. Вече 16 години работим открито, спазваме стриктно законите и ежедневно носим пряка отговорност пред стотиците хиляди български потребители, които избират нашите магазини. В Lidl категорично няма продукти с надценки като публично тиражираните в последните дни. Това се доказва черно на бяло от одитираните ни финансови отчети - нетната ни оперативна печалба се движи между 2% и 5% годишно, което означава, че на всеки 100 евро оборот печелим чисто между 2 и 5 евро.”

„Разбираме засиленото внимание към нас в качеството ни на пазарен лидер. Ние сме критично важни за националната сигурност - доказахме се като остров на стабилност по време на поредицата от кризи през последните пет години. Но вярваме, че истинско доверие в държавния контрол се изгражда само тогава, когато той се прилага еднакво и последователно към всички участници в цялата верига на доставки, а не се концентрира кампанийно върху „подбрани” ритейлъри“, каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

От компанията обръщат внимание, че модерната търговия формира приблизително 50% от общия ритейл пазар. Фактът, че останалите 50% от пазара (традиционната търговия) не успяват да предложат по-ниски цени от големите вериги, показва ясно, че проблемът с ценовите равнища не се корени в търговските надценки, а в дългогодишните натрупани дефицити в българското земеделие.

От ръководството на Лидл България подчертават, че успешният и партньорски ориентиран техен модел на работа с над 300 български производители доказва, че качествена родна храна на честни цени може да реши част от проблема, но този модел трябва да стане масов и да излекува грешната политика на субсидии, ограбените напоителни системи, проблема с липсата на работна ръка или стимули за коопериране и т.н. Докато това не стане, разговорът ще се води популистки и без реален резултат за потребители и производители. Такъв подход е и потенциално опасен и би могъл да доведе до дестабилизация и всяване на смут, празни рафтове, продоволствена криза в настоящата напрегната геополитическа обстановка.

„Точно в момента българските потребители заслужават сигурност, прозрачност и спокойствие, което е и основата за добро взаимодействие с българските производители”, коментира Милена Драгийска.

Милена Драгийска подчерта, че преди месеци Лидл България е предложила на правителството именно цялостен подход за справяне със структурните проблеми в земеделието чрез идеята за Пакт за хранителен суверенитет.

Над 1200 проверки за 14 месеца

Посещението в двете логистични бази на Лидл България е част от интензивния контрол върху дейността на компанията. Само за периода от август 2025 г. до септември 2026 г. в обектите и дейността на компанията са извършени общо 1228 проверки от контролни органи или средно по 100 на месец.

Устойчиви и дългосрочни местни партньорства

Лидл България е стабилен и доверен партньор на българските производители, като към момента компанията работи с над 300 местни компании. С повече от една трета от тях веригата работи вече повече от десет години. Само през 2025 г. стоките от български компании, реализирани в мрежата на Lidl, възлизат на близо 650 млн. евро, като близо 10% от този обем представлява директен износ на родни продукти на външни европейски пазари.

Безкомпромисен качествен контрол

За компанията грижата за потребителя е в ежедневната верига на доставки - например, контролът на плодовете и зеленчуците, който включва лабораторни проверки за над 800 остатъка от пестициди с изисквания, в пъти по-строги от нормативно определените.