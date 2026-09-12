Танева: Няма спряна програма
1,1 млрд. лева не губим, програма няма спряна. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева пред Нова телевизия по повод обвиненият...
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1,1 млрд. лева не губим, програма няма спряна. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева пред Нова телевизия по повод обвиненият...
София. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева заяви, че въвеждането на новия осигурителен доход и увеличения му размер от 2015 г. е тежк...
Няма как да спрем евтиния зарзават от Европа
Вместо национални доплащания за декар нива догодина ще има 70 млн. за гориво
Производителите ще могат да влязат безплатно в регистъра, обясни министър Димитър Греков
Стара Загора. В Старозагорска област отново да заработи държавна лаборатория за анализ на храните, за да пести време и пари на фирми и организации в р...
Правителството работи над диференцирана ставка за субсидиите