45 граждански и младежки проекта финансира осмото издание на „Ти и Lidl“
Инициативата поставя специален акцент върху борбата с дезинформацията, грантът получи проектът „Млади медийни детективи (Истината има значение)“
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Инициативата поставя специален акцент върху борбата с дезинформацията, грантът получи проектът „Млади медийни детективи (Истината има значение)“
Високото съдържание на месо и сертификатите за качество са ключови за българския потребител
Промяната е бавна, 68% от българите не поставят ограничения на децата си
Подадените проекти за финансиране от Лидл България са от 24 области в цялата страна
Компанията има 250 продукта собствена марка, рециклира над 98% от опаковките, свързани с дейността си
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов ще направи първа копка на новия хипермаркет от веригата „Lidl" в България. Официалната церемония ще се съ...
Предстои откриване на магазин от веригата в Благоевград Имаме 20% ръст на оборота през 2015 г. и вече сме на печалба, каза Милена Драгийска-Денчева...
Всички билети бяха изчерпани месеци преди датата на концерта Две седмици преди концерта на Лили Иванова в НДК, Лидл България, реши да изненада почита...