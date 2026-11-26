Не е необходимо да пътувате до Италия или Франция, за да се разходите из живописно аутлет градче и да обновите гардероба си на изгодни цени. София вече има свое собствено кътче от френския Прованс, в което са предвидени целогодишни намаления от 30% до 70%.

Първото по рода си аутлет селище в България - Outlet Village Sofia, отвори врати на бул. "Ботевградско шосе" 515, непосредствено до XOPark Sofia. На площ от 8500 кв. м са разположени над 30 търговски обекта, съобщиха от компанията инвеститор "Тринити Кепитъл".

Пазаруване като на разходка във Франция

Забравете за дългите коридори на традиционните молове. Новият търговски комплекс прилича на малко средиземноморско градче с цветни фасади, живописна пешеходна улица, централен площад, зелени пространства и дори собствена часовникова кула. Между магазините има кафенета и кътове за отдих, а архитектурата е вдъхновена от очарованието на френския Прованс.

Голямата атракция обаче са цените. Сред представените марки са BOSS, HUGO, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Levi's, Nike, Puma, Under Armour, ASICS, The North Face, Timberland, Napapijri, Skechers, Samsonite и много други. Посетителите ще открият дизайнерска мода, спортни облекла, обувки, аксесоари, парфюмерия и стоки за дома. Германската марка Wellensteyn, известна със своите якета, открива именно тук първия си магазин в България.

За разлика от традиционните сезонни разпродажби аутлет форматът предлага намаления през цялата година. Специализираните аутлет колекции дават възможност на почитателите на световните марки да намерят предпочитаните от тях стоки на по-достъпни цени.

Нова глава в пазаруването у нас

Зад амбициозния проект стои инвестиционната компания "Тринити Кепитъл", която въвежда у нас утвърден в редица европейски държави търговски модел. Идеята за създаването на аутлет селището се е родила преди четири години.

"Да бъдеш първи означава да поемеш по път, по който никой преди теб на този пазар не е вървял. Поставихме си изключително амбициозни срокове, но и високи стандарти, от които не искахме да отстъпваме", коментира Стоян Колев, изпълнителен директор на "Тринити Кепитъл".

"Изключително съм благодарен на екипа и на нашите партньори, които неведнъж надграждаха собствените си възможности, за да бъдем днес тук. Заедно не просто откриваме нов търговски комплекс, а поставяме началото на нова глава в развитието на търговските формати в България", допълни той.

Лентата на новото аутлет градче бе прерязана от кмета на район "Кремиковци" Лилия Донкова, Стоян Колев и управителя на комплекса Мартин Димов.

"За район "Кремиковци" реализацията на подобни проекти е важна, защото привлича инвестиции, създава нови работни места и допринася за развитието на тази част на София. Радвам се, че именно тук отваря врати първото аутлет селище в България. Вярвам, че Outlet Village Sofia ще привлече посетители не само от столицата, но и от цялата страна", заяви Донкова.

Лилав килим, подаръци и изненади за посетителите

Вместо традиционния червен килим първите посетители на аутлет селището бяха посрещнати на лилав. Специален четириметров бар предлагаше напитки за добре дошли, а музиката, фотокътовете и интерактивната игра "Лилаво бинго" допълниха празничната атмосфера.

Изненадите продължават и днес, 27 ноември, когато от 17 до 21 часа е предвидена специална "Лилава вечер". В събота посетителите отново ще бъдат посрещнати с музика и забавления, а в 18 часа ще бъдат изтеглени печелившите от голямата томбола и обявени победителите в празничните игри.

100 000 квадратни метра за пазаруване

Заедно със съседния XOPark Sofia и останалите търговски обекти в района новото аутлет селище е част от мащабна зона с общо 100 000 кв. м търговска площ. Близостта до Софийския околовръстен път и основните магистрали улеснява достъпа и на посетители от други градове.

На разположение на клиентите са 1800 безплатни паркоместа. До XOPark Sofia може да се стигне и с автобусни линии 112, 115 и 188. Аутлет селището работи всеки ден от 10 до 21 часа.