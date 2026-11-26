Изданието GOBankingRates публикува списък с пет употребявани автомобила, които експертите смятат за добър избор за купувачи с ограничен бюджет.

Honda Accord 2018

Автомобилният експерт и механик Крис Пайл от JustAnswer смята този модел за добър вариант, способен да измине над 150 000 мили.

Honda Civic 2021

Според Пайл, тези модели са добре изработени и създадени да издържат дълго. Експертът по автомобилна индустрия Мелани Мусон от AutoInsurance.org също похвали надеждността на Civic. Тя отбеляза, че тези автомобили достигат 300 000 мили значително по-често от много конкуренти.

Toyota Corolla 2023

Toyota Corolla 2023 може да бъде алтернатива на Honda. Крис Пайл също дава положителна оценка на този модел, отбелязвайки качеството на изработка и издръжливостта му.

Подобно на Civic, Corolla се обезценява постепенно, така че намирането на такава в рамките на вашия бюджет може да е предизвикателство.

Nissan Altima 2022

Nissan Altima 2022 също попадна в списъка. Пайл смята този модел за добре сглобен, издръжлив и надежден. Той смята, че заслужава внимание от тези, които търсят практичен употребяван автомобил.

Kia Sorento 2020

Kia Sorento 2020 допълва челната петица. Механикът похвали този модел, отбелязвайки, че много автомобили Kia са добре сглобени и се представят добре дори със значителен пробег.

Като пример той посочи собствената си Kia Sorento от 2013 г., която все още е в отлично състояние след 228 000 километра.