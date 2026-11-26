Двойни глоби за данъчни нарушения въвеждат управляващите от "Прогресивна България". Наказанията са за физически лица и фирми, които са погазили данъчното законодателство.

Опозицията в лицето на ДБ и ПП подскочи като ужилена. Това стана по време на днешното второ гласуване на промените в Закона за данъците върху доходите за физически лица.

В този закон всички съществуващи в момента глоби, които все още са изписани в левове, директно се заменят с евро, като числовата им стойност се запазва, без да се спазва правилото за превалутиране по фиксирания курс.

Например неподаването на годишна данъчна декларация в законовия срок вече ще се наказва с 500 евро при досегашна санкция от 500 лв. Ако се приложи фиксираният курс на превалутиране, би трябвало глобата да е 255,65 евро, а не двойно по-висока.

За подаване на данъчна декларация с невярно съдържание сегашната глоба от 1000 лв. се предлага догодина да стане 1000 евро. Също с двойно по-висока санкция ще се наказват и работодатели, които не удържат и не внесат данъка в бюджета - сегашните 1000 лв. стават 1000 евро, а при повторно нарушение скачат от 2000 лева на 2000 евро.

Такъв е подходът и с глобите в останалите данъчни закони, които днес парламентът смята да гласува окончателно.

"Ако частният сектор беше превалутирал цените така, щеше да е жестоко глобен. А вие с какви мотиви правите 500 лева глоба на 500 евро?", попита Мартин Димитров от "Демократична България".

По време на дебатите по закона в комисия финансовото министерство мотивира новите глоби с факта, че те не са променяни от години, а през това време се е натрупала инфлация.

"Това е много лоша парламентарна практика - без мотивация правите повишения. Когато се чудите защо е висока инфлацията, си припомнете този пример", скочи и Асен Василев от "Продължаваме промяната".

Александър Иванов от ГЕРБ се включи в хора на ПП и ДБ и обяви, че се нарушава законът за въвеждане на еврото, където е посочено, че превалутирането на цени и такси може да бъде само по курс 1 евро за 1,95583 лева, за което трябва да има санкция.

Милен Трифонов "Прогресивна България" обясни, че някои глоби не са променяни от две десетилетия и са загубили дисциплиниращия си характер. "Например, как човек с огромни доходи би бил мотивиран да подаде годишна данъчна декларация, ако знае, че ще бъде санкциониран само с 500 лв. Такава санкция не работи превантивно", поясни Трифонов.

Той посочи, че в много случаи в данъчните закони се посочват само максимални стойности на глобите и това било в полза на данъкоплатците. "Данъчните инспекторите имат отработена практика да преценяват каква глоба да наложат според тежестта на нарушението. За малки нарушения те ще наложат ниски глоби, а не максималните", увери Трифонов.