Управляващата "Прогресивна България" започва реформа в държавната администрация, която предвижда премахването на над 5000 щатни бройки. Част от тях са незаети позиции, но предстоят и реални съкращения, като най-малко 2000 ще бъдат в системата на МВР. Това обяви председателят на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев в ефира на бТВ.

Депутатът разкри и следващите стъпки на мнозинството - приемане на промени срещу хазарта до края на годината, продължаване на съдебната реформа и мащабни инфраструктурни проекти, за които са предвидени средства в Бюджет 2027.

5000 щата по-малко, започват и тежките реформи

Съкращаването на над 5000 щатни бройки няма да означава автоматично освобождаване на толкова държавни служители. Стефан Белчев обясни, че част от позициите са свободни, но управляващите подготвят и реално намаляване на персонала в определени структури.

"Поне 2000 работни места ще бъдат съкратени от МВР, може би са пенсионери. Още 2400 са от публичния сектор - министерства, агенции, а останалите от държавни предприятия", заяви председателят на икономическата комисия.

Той подчерта, че премахването на щатните бройки е само началото на по-мащабна реформа, която трябва да се основава на оценка на дейността на отделните институции.

"За да се направи реална реформа в държавната администрация, трябва да се започне със сериозни анализи, а такива вече са направени в повечето министерства. На базата на функционалните анализи започват тежки реформи, съкращават се хора, не са приятни тези неща, но това си остава основен въпрос", обясни Белчев.

Депутатът посочи и причината за необходимите промени. "Администрацията се разраства, а населението намалява. Ако този тренд се запази, след 50 г. всички работещи трябва да са част от държавната администрация", предупреди той.

Милиардът в бюджета е за Околовръстното на София

Белчев отхвърли обвиненията на опозицията, че в Бюджет 2027 е предвиден своеобразен празен чек от 1 млрд. евро за регионалното министерство, без да е ясно за какво ще се използват средствата. "Такъв празен чек няма, някои хора от опозицията търсят, както винаги, сензация", заяви той.

Председателят на икономическата комисия обясни, че въпросният разход е включен във внесения в Народното събрание проектобюджет, въпреки че не е бил обявен при публичното му представяне в УНСС.

"Тези 1 млрд. евро отиват основно за довършването на Околовръстното на София. Висока е сумата на километър, но когато се прегледат технологическите характеристики, там се правят мостове, тунели на тези 8 км, не е само за асфалт", подчерта Белчев.

Става дума за сложния участък между булевард "България" и автомагистрала "Люлин", за който необходимите средства са оценени на 1,25 млрд. евро.

Депутатът уточни, че част от предвидените ангажименти ще бъдат насочени и към Околовръстното на Пловдив, както и към автомагистрала "Струма".

Белчев увери, че средствата ще бъдат изразходвани прозрачно. Финансовият министър Гълъб Донев вече обясни, че бюджетният запис се отнася до поемане на бъдещи разходни ангажименти чрез сключване на договори, а не до непосредствено изплащане на цялата сума.

Ограничения за хазарта до края на годината

Сред непосредствените приоритети на управляващите е приемането на законодателни промени срещу хазарта. Белчев съобщи, че още в понеделник в Народното събрание ще бъде сформирана работна експертна група, която ще разгледа трите внесени законопроекта.

Целта е предложенията да бъдат оценени и съгласувани, така че до две-три седмици да започне обсъждането им в парламентарните комисии и пленарната зала. Управляващите възнамеряват да приемат промените до края на годината.

Белчев призна, че най-сериозното предизвикателство остава ограничаването на онлайн хазарта, където контролът върху операторите е значително по-труден.

"Няма как да има нещо абсолютно, особено като е излязло вече в интернет, то няма как да се махне. Трудно могат да се контролират хазартните оператори в мрежата, но ще направим всичко необходимо той да бъде възможно най-ограничен. Разбива семейства и животи, знаем какъв бич е", заяви председателят на икономическата комисия.

Той подчерта, че управляващите са готови да обсъждат и предложения на опозицията. Като конкретен пример посочи именно промените в законодателството за хазарта, по които вижда възможност за съвместна работа.

Изборът на ВСС не е нова сглобка

Стефан Белчев защити и избора на 11-те членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Той отхвърли обвиненията, че постигнатото мнозинство представлява възстановяване на политическата сглобка.

"Опозицията, която имаше интерес да се запази Висшият съдебен съвет в сегашния състав, изразяваше тези метафори и афоризми, че се възражда сглобката. Но и ГЕРБ, и ДПС подкрепиха номинациите, които подкрепяхме всички", заяви депутатът.

Той припомни продължителната процедура по изслушване на кандидатите, която е преминала през парламентарната правна комисия.

"Това беше прозрачна процедура, водеше се в правна комисия, която заседава около 40 часа. Нямам съмнение в техния избор и експертиза", подчерта Белчев.

Досегашният ВСС продължи да изпълнява функциите си девет години и два месеца при конституционно определен петгодишен мандат. След изтичането му през октомври 2022 г. предишните парламенти не успяха да започнат процедура за избор на нов състав.

При гласуването в петък бяха избрани 11 представители на парламентарната квота. Седем от тях са издигнати от "Прогресивна България", а останалите четирима - от "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Силната власт има нужда от силна опозиция

Председателят на икономическата комисия коментира и изказвания на свои съпартийци, според които опозицията вече е с отпаднала необходимост. Белчев се разграничи от буквалното им тълкуване и ги определи като шеговити реплики.

Според него наличието на силна опозиция е необходимо условие за ефективната работа на управляващото мнозинство, а политическите различия не трябва да бъдат пречка за подкрепа на полезни законодателни инициативи.

"За да има силна управляваща партия, трябва да има и силна опозиция. Част от техни предложения ги кредитираме и бихме ги подкрепили в бъдеща законодателна дейност", заяви Белчев.

Той даде за пример предстоящото обсъждане на законопроектите за ограничаване на хазарта, по които предстои да работят експерти от парламента.

Белчев подчерта, че мнозинството трябва да търси подкрепа за решенията, които имат обществено значение, независимо коя парламентарна група ги е предложила.

По думите му това се отнася както за борбата с хазарта, така и за останалите законодателни задачи пред Народното събрание. Депутатът посочи, че управляващите ще продължат да обсъждат предложенията на другите политически сили, когато виждат възможност те да допринесат за работата на парламента.