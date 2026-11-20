Изборът на нов Висш съдебен съвет (ВСС) трябва да бъде постигнат с широко политическо съгласие, като водещ критерий са професионалните качества на кандидатите, а не партийната им принадлежност. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Здравко Марков в сутрешния блок на БНТ.

По думите му вече са проведени разговори с "Продължаваме промяната", "Демократична България" и "Възраждане" в търсене на необходимото мнозинство. Изявлението идва в деня, когато Народното събрание трябва да избере своите 11 представители в новия съдебен съвет.

Разговори с три политически сили

Марков обясни, че управляващите очакват да бъде постигнат консенсус около кандидатите за парламентарната квота във ВСС. Той не изключи при окончателния избор да бъде отчетена и парламентарната тежест на отделните политически формации, но настоя, че това не бива да измества основния критерий.

"Тук не става въпрос за квоти, става въпрос наистина за качествата на кандидатите", подчерта депутатът.

За избора на всеки член на ВСС са необходими най-малко 160 гласа. "Прогресивна България" разполага със 131 народни представители и не може самостоятелно да осигури квалифицираното мнозинство.

Парламентът трябва да избере шестима членове на Съдийската колегия и петима на Прокурорската колегия. До гласуване са допуснати 21 номинации, като кандидатите ще бъдат разглеждани поотделно.

Според Марков конституирането на новия съдебен съвет е важна стъпка за провеждането на съдебната реформа и гарантирането на независимостта на съда и прокуратурата.

Нови възможности за контрол върху обществените поръчки

В интервюто си пред БНТ депутатът коментира и развитието на платформата "Сигма", предназначена да осигурява по-голяма прозрачност при разходването на публичните средства.

По думите му през 2027 г. се предвижда въвеждането на версиите "Сигма 3.0" и "Сигма 4.0", които ще разширят възможностите за граждански контрол. Сред новите функции ще бъде проследяването на предстоящи обществени поръчки и откриването на случаи, при които договорените цени надвишават пазарните.

"Всеки един български гражданин може да разбере къде отиват парите му, къде са отивали парите му и къде ще отиват парите му", заяви Здравко Марков.

Той призова гражданите да използват предоставената информация и да подават сигнали до компетентните институции, когато установят нередности при обществените поръчки или разходването на държавни средства.