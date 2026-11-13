Явор Гечев разкри игрите на веригите с надценки - удрят българското

Няма война с търговските вериги и никога не е имало. Това категорично заяви в "Панорама" по БНТ председателят на Земеделската комисия в парламента Явор Гечев („Прогресивна България“) по повод глобата от 76 милиона евро, наложена от КЗК на „Кауфланд“ за три нелоялни практики, свързани с притискане на български производители.

Веригата заплаши с напускане на страната, а изпълнителният й директор у нас Михаил Петров си позволи циничното изказване, че „Кауфланд“ е „толкова голям, че КТБ ще ни се види като летен бриз“. Днес той бе уволнен, а компанията се извини на държавата.

Глобите могат да се кажат само от КЗК, която е независим орган, чийто състав не е избиран от нас, заяви Гечев. И припомни: „Нали в това студио, а и в други студиа, се говореше, че институциите не работят“.

Явор Гечев припомни, че с влизането си във властта "Прогресивна България" е установила дефицит на законодателство, затова депутатите й предприеха промени в законите за КЗК и КЗП, за да се дефинират нелоялните търговски практики и глобите за тях.

Фиксирахме точно нелоялните търговски практики. Когато има нарушения на закона и малки и големи компании са равни пред него, категоричен бе Гечев.

Това не е първата глоба на тази верига, има няколко, които са потвърдени от съда. КЗК е институция която не може да позволи констатации без доказателства. Нали искахме институциите да работят, защо сега не харесваме това, попита риторично Явор Гечев.

Българските производители не могат без потребителите, каза народният представител. Той даде шокиращ пример – търговска марка, която не е българска, произвежда сходен продукт, чиято надценка е 25%. А търговската надценка за същия български продукт е 80%. Сред нелоялните практики са и касетки, които скриват бранда на българския производител и така потребителите не могат да го открият.

Не съм съгласен с тезата, че може да има 150% надценка и 2% печалба, каза Гечев и призова за сравнения между България и Франция, където подобни примери не могат да се видят.

Мая Манолова е изключително активна като институция, когато забележи нелоялни практики, които не са в нейните правомощия, ги предава на съответната друга институция, каза Гечев като пример, че за първи път институциите работят заедно.

Той бе категоричен, че държавата ще се бори както срещу необосновано високите цени, така и срещу услугите без фактура, които също поскъпват необосновано.

До Нова година да покажем промените в Закона за кооперирането, които първо ще бъдат обсъдени с научните среди, а след това и с бранша, каза Гечев. Той съобщи, че ще има нови гаранционни фондове през Банката за развитие.