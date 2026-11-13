Правителството оттегля законопроекта за личната помощ

Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени и преработени. Това е заявил Гълъб Донев по време на среща с родители на деца с увреждания в парламента.

Това заяви пред журналисти Недка Кичукова, която беше на среща с министрите на финансите и социалната политика. Тя обясни, че вероятно ще бъде предложен нов вариант, който ще бъде обсъден с майките на деца с увреждания.

"След дълъг дебат и след нашата твърда позиция да не отстъпим, имаме консенсус с министър Донев, който заяви, че ще оттегли съответните предложения. Ще бъде минато на обществено обсъждане, така че да можем всички заинтересовани страни да седнем и да обсъдим какви промени може да се направят", разясни една от майките.

Тя посочи, че те са съгласни за това, че има много злоупотреби в системата на ТЕЛК и при личните асистенти, те също настояват за по-строг контрол и призова всички заинтересовани да се включат, когато започне общественото обсъждане.

Недоволството на родителите е заради предложените промени в Закона за личната помощ, които предизвикаха остра реакция сред семействата на деца с увреждания. Те се опасяват, че новите текстове ще засегнат възможността им да бъдат лични асистенти на собствените си деца и ще ограничат трудовите и социалните им права.

Майките настояват да могат да продължат да работят на осемчасов трудов договор, докато полагат грижи за децата си. Те подчертават, че не искат специално отношение, а сигурност и възможност да продължат да се грижат за семействата си.